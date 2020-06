La extraña muerte de Mario en Vecinos: ¿Accidente o agresión?

En conversación con SALAMANCA24HORAS, el alcalde del municipio, José Antonio Jiménez, afirma que el pueblo se encuentra muy consternado. “Imagínate cómo estamos, el pueblo no se explica ni entiende esta situación”, asegura. Para los cerca de doscientos vecinos del pueblo, se trata de un “mazazo tremendo” porque además, el joven fallecido, Mario Casal, trabajaba en el Ayuntamiento. “En un pueblo pequeño como este los trabajadores hacemos de todo un poco, no hay algo específico”, cuenta el alcalde. Mario se ocupaba de la limpieza en las calles, pero en los últimos meses, durante el confinamiento, había realizado una labor muy importante: hacer la compra para los más mayores del municipio, con el fin de que no salieran de sus casas. “Era una persona querida”, dice el primer edil.

En Vecinos no suelen ocurrir estos sucesos, “ni a altas horas de la madrugada en las fiestas”, dicen. “Estamos esperando a que la autoridad nos aclare lo ocurrido”, explica José Antonio Jiménez.

Lo que saben es que, en la noche del miércoles y madrugada del jueves, un grupo de jóvenes estuvieron en el bar del pueblo. Tras cerrar el establecimiento, unos se fueron para casa y otros decidieron seguir la fiesta por su cuenta. “No sé ni quienes estaban”, asegura el alcalde, “pero queremos saberlo pronto. Estamos deseando que se resuelva lo antes posible”, indica el regidor, que no se atreve a predecir lo que pueda pasar en el futuro y si se producirán detenciones. “No podemos hablar de hipótesis. La situación es ya suficientemente dolorosa y en el pueblo se nota. La tristeza es generalizada en Vecinos y, mientras todo sea un secreto para la Guardia Civil, no conviene adelantar ninguna idea que luego no sea realidad”, afirma José Antonio Jiménez a este diario.

La agresión cada vez cobra más protagonismo

Cuando se conoció la noticia, adelantada por SALAMANCA24HORAS, todos los testigos coincidían, en declaraciones a la Guardia Civil, que la muerte de Mario se debía a un accidente fortuito.

Sin embargo, desde el primer momento llegaron diferentes versiones a este medio de comunicación, de los hechos, que, aunque no coincidían exactamente en la descripción exacta de los mismos, todas apuntaban a una agresión que acabó de la forma fatídica conocida o incluso de un verdadero accidente, seguido de una agresión una vez que el fallecido ya se encontraba en el suelo, a pesar de que ya había sufrido el traumatismo que le causó la muerte.

Calle de la Iglesia, lugar donde el Servicio de Emergencias 112 encontró a Mario

No obstante, todos son suposiciones por parte de los vecinos del municipio, porque la realidad, según fuentes de la Guardia Civil, es que todo se está llevando con mucha calma porque es un suceso que ha generado “una situación muy complicada”. Según declararon fuentes de la Comandancia la pasada semana a este medio, aunque en un primer momento todas las declaraciones apuntaban a un accidente, a medidas que pasaban los días y recogían testimonios una posible agresión cobraba fuerza, por lo que decidieron no cerrar ninguna vía de investigación hasta conocer la autopsia.

Esas mismas fuentes han confirmado que actualmente no se han realizado detenciones porque, a pesar de que muchas personas en el pueblo hablan de cómo sucedieron los hechos, a la hora de declarar ningún testigo confirma nada, por lo que “está siendo algo complicado”.

La investigación está siendo llevada a cabo por la Policía Judicial de la Guardia Civil y, según ha podido saber este medio, diariamente se están realizando más declaraciones de los testigos de los hechos en la Comandancia de Salamanca.