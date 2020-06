​José Ángel, sobre su no renovación en Unionistas: “Sin oferta, difícil que haya opción de llegar a algún acuerdo”

José Ángel Alonso ha jugado los últimos meses en Unionistas de Salamanca. El centrocampista charro valora de forma muy positiva su paso por el club blanquinegro, tiene buen recuerdo de Jabi Luaces y explica en SALAMANCA24HORAS que tuvo buenas palabras del nuevo entrenador y el nuevo director deportivo pero que sus actos no reflejaron dicho interés.

¿Cómo valoras tu paso por Unionistas? Muy positivo. Colectivamente creo que el equipo ha llevado una línea ascendente y en el que se han vivido partidos para el recuerdo e individualmente he vuelto a tener sensaciones muy buenas, que me han dado la seguridad y confianza de que puedo seguir compitiendo y rindiendo igual que antes de la lesión.

Volviste a vestir una camiseta en tu ciudad, ¿qué diferencias has vivido jugando con la UDS y ahora con Unionistas? Las principales diferencias han sido el lugar en el que jugábamos como locales y la división de la afición salmantina que hay en estos momentos.

Has sido muy importante para Jabi Luaces como ‘6’, ¿qué te decía el ya ex técnico de Unionistas? Nada diferente a los demás jugadores. Desde un principio puso mucho interés en que me uniera al equipo y luego se vio reflejado en los minutos que fui jugando. Me ha corregido, ayudado, felicitado e incluso vacilado alguna vez como a cualquier otro.

El Norte de Castilla anunció que el club no te ha realizado oferta. ¿Por qué crees que ha sido? Es un poco difícil de adivinar. Tanto entrenador como director deportivo mostraron palabras de gran interés en mí pero sus actos creo que no lo han reflejado.

¿Te hubiese gustado renovar con Unionistas? ¿Por qué no ha llegado ese acuerdo? Es una opción que siempre he visto con buenos ojos, y que valoraría muy detenidamente junto con las demás opciones que me pudieran surgir. De momento, sin oferta, difícil que haya opción de llegar a algún acuerdo.

¿Cuál va a ser el futuro de José Ángel tras este verano? Pues es algo imposible de acertar ahora mismo. La incertidumbre en cuanto al fútbol y funcionamiento de la temporada que viene es muy grande y por consecuencia mi futuro también. No estoy cerrado a nada en cuanto a jugar aquí en España o en el extranjero.

¿Jugarías en el Guijuelo o en el Salamanca CF UDS? Si surge la opción, lo valoraré y decidiré en consecuencia a las opciones que tenga. Pero, por supuesto, que escucharé a todo el mundo.