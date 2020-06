El Gobierno defiende la venta de armas a Arabia Saudí y recuerda que se pueden revocar si detecta desviaciones

La secretaria de Estado de Comercio asegura que no hay "indicios" de que material de defensa español haya acabado en manos de los rebeldes en Yemen

La secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez Bértolo, ha defendido este lunes la venta de armas españolas a Arabia Saudi puesto que, según ha recalcado, este tipo de exportaciones sólo se autorizan si cumplen con la ley. En todo caso, ha señalado que si se apreciasen "indicios razonables de desvíos del material exportado o exportable" estas autorizaciones podrían "suspenderse o revocarse".

Así lo ha asegurado Méndez Bértolo ante la Comisión de Defensa del Congreso, donde ha comparecido para dar cuenta de los informes sobre exportación de material de defensa y doble uso correspondientes a 2018 y 2019.En esos años, España vendió este tipo de material a Arabia Saudí por valor de 270 millones de euros.

RENOVAR LA LICENCIA DE LA CORBETA

Además, la secretaria de Estado del Ministerio de Industria ha recordado que Navantia deberá volver a pedir autorización para la salida hacia Arabia Saudí de la primera de las cinco corbetas que está construyendo Navantia para la Marina saudita y cuya entrega está prevista para el mes de octubre de 2021.

Según ha detallado, el astillero aún no ha presentado una solicitud de licencia definitiva. Aunque en 2015 el Gobierno de Mariano Rajoy informó "de forma favorable" el "acuerdo previo de exportación", aquella autorización ha caducado, por lo que Navantia tendrá que pedir "una nueva autorización".

Por tener como destino un país "sensible" ésta será analizada "con todo rigor", ha indicado Méndez Bértolo, quien ha incidido en la importancia que tiene para el astillero español el contrato de las cinco corbetas, que ronda los 1.800 millones de euros.

"NI UNA ESPADA TOLEDANA"

Además, la secretaria de Estado de Comercio ha negado que el Gobierno de Pedro Sánchez haya tenido un "cambio de criterio" respecto a la exportación de material de defensa y doble uso a Arabia Saudí.

El diputado de Bildu Jon Iñarritu le había pedido explicaciones por el hecho de que el Gobierno de Pedro Sánchez multiplicara por 30 las autorizaciones de exportaciones de este material a este país en 2019 respecto al año anterior. "A Arabia Saudí no se le debería vender ni una espada toledana, porque la emplearía para decapitar", ha afirmado

También Roberto Uriarte, de Unidas Podemos, se había interesado por este tema tras resaltar que en 2018 el Ejecutivo había 'cortado el grifo' de la venta de armas a Arabia Saudí para reactivarlo después.

NO HA HABIDO CAMBIO DE CRITERIO

"No ha habido ni cambio de criterio ni un giro en la política de exportación a ningún país de la Coalición de la Liga Árabe", ha enfatizado Méndez Bértolo, quien ha mencionado a Catar, Emiratos Árabes y Arabia Saudí. Lo que sí ha habido, según ha resaltado, ha sido "un cumplimiento escrupuloso" de la ley en el análisis de cada una de las exportaciones que se han estudiado teniendo en cuenta la situación de estos países de forma "contextualizada".

En este contexto, ha subrayado que la normativa de control de exportaciones española está "a la vanguardia" y que, en todo caso, si la Secretaría de Estado de Comercio o la Junta Interministerial para el Comercio y Control del Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso (JIMDDU) apreciasen "indicios razonables de desvíos del material exportado o exportable" las autorizaciones a Arabia Saudí podrían "suspenderse o revocarse".

Méndez Bértolo ha remarcado que al Gobierno no le "consta" que "existan indicios de utilización" de material exportado por España "fuera del territorio de Arabia Saudí", y "menos en el conflicto del Yemen". Así ha respondido a Iñarritu y al portavoz de ERC, Joan Josep Nuet, que le han pedido cuentas de por qué no se revocó la venta de determinado material a este país que, según informaciones periodísticas y denuncias de organizaciones no gubernamentales, acabó localizándose en el conflicto armado de Yemen.

CONTROL REFORZADO

La compareciente ha insistido en que las exportaciones a los países de la Liga Árabe se someten a un "control reforzado" y ha sentenciado que no se ha encontrado ningún "indicio" de que material de defensa producido en España haya llegado a manos de la "facción rebelde de Yemen".

Tanto Iñarritu como Nuet han mostrado su extrañeza ante las explicaciones de la compareciente. "Me deja usted más preocupado que antes", ha confesado Nuet, convencido de que armas españolas están siendo utilizadas en países donde se conculcan los Derechos Humanos.

Además, Méndez Bértolo ha asegurado "categóricamente" que "este Gobierno nunca permitiría ninguna presión por parte de un Gobierno extranjero para poner los Derechos Humanos por detrás de cualquier otro interés". "El Ejecutivo tiene muy claro que el principal objetivo de control de comercio exterior del material de defensa es la protección de los Derechos Humanos y no hay ningún elemento que tenga más fuerza que éste, ni económico, ni siquiera la protección de empleos", ha afirmado.