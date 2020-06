​Guille Andrés dice "no" a la oferta de Unionistas pero no descarta retomar las conversaciones este verano

Unionistas de Salamanca notificó durante la mañana de este martes que Guille Andrés había rechazado la oferta de renovación y no seguiría en el club charro.

"Rechacé la oferta anoche pero no cierro las puertas a seguir en un futuro. No he escuchado más ofertas. Si en un tiempo las dos partes nos ponemos de acuerdo, estaré encantado", ha explicado el valenciano en SALAMANCA24HORAS.

Guille Andrés anotó siete goles la pasada temporada entre Liga y Copa (al Deportivo de la Coruña) con el equipo salmantino y, tras la marcha de David Grande, se quedó como ‘9’ titular para Jabi Luaces.