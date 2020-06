Tudanca, a Mañueco en el debate de este martes: “No vamos a consentir que se esconda en un virus para tapar las carencias de un proyecto decadente"

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, ha advertido este martes, 30 de junio, al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que el PSOE no va a consentir que “se esconda en un virus para tapar las carencias de un proyecto decadente que sigue agotado y fracasado”.

Así lo señaló Tudanca durante el Debate del Estado de la Comunidad en cuya intervención criticó la “absoluta falta de autocrítica” del jefe del Ejecutivo y le achacó tres errores: “Complacencia, soberbia y desidia”. “El dialogo no puede tapar los errores, la responsabilidad de la oposición no vale para eludir la suya”, remarcó Tudanca en el balance del último año del Gobierno de PP y Ciudadanos.

Tudanca, quien reivindicó “la buena política” del PSOE para que esta crisis “no la paguen de nuevo los mismos, los de siempre”, sostuvo que todos estos errores “los han pagado los más vulnerables” y destacó la “desidia” de decir que “harían lo mismo una y mil veces” en torno a la crisis provocada por el Covid-19. “El que no es capaz de aprender de una situación como esta para mejorar no lo hará nunca” porque, argumentó, “no hay nada peor que la resignación y yo no me resigno, nunca lo haré”.

Sobre el discurso de Mañueco, Tudanca lo calificó de “desolador” y aseguró que lo podría haber leído en 2015, 2011 o “hace 20 años” porque son “las mismas promesas e incumplimientos” y sobre un posible pacto para los presupuestos le recordó que el PSOE ha sido leal y acaba de firmar un acuerdo. “Empiece a cumplirlo porque lo único que quiere es un titular y una foto”.

“Nunca se vio más indolencia Y menos iniciativa y Castilla y León no se lo puede permitir”, sostuvo para acusarle de “no tener más plan que ser presidente, a costa de todo y de todos. No tenía otra estrategia, ni más ganas de serlo. Sin más, sin competencias. Sin ejercer. Hasta tal punto que, a este paso, quedará solo para cortar cintas”.

Tudanca insistió en que, un año después, los problemas siguen igual o peor. El principal, dijo, la despoblación, que Mañueco prometió que sería el eje de todas sus políticas. “Si las políticas para frenar la despoblación son el espejo ante el que se juzga toda su labor al frente del Gobierno durante un año, podríamos terminar aquí este debate y usted subir a esta tribuna, pedir disculpas y marcharse”, remarcó.

Todo sigue igual o peor en regeneración, transparencia, estabilidad, empleo e industria y, sobre todo, sanidad. “La sanidad no puede permitirse seguir igual”, continuó, para afear a Mañueco que diga que los consultorios siguen abiertos cuando las Cortes le han instado a reabrilos y que diga que los recortes son “una leyenda urbana”.

Con estos argumentos, Tudanca acusó a Mañueco de “dar por perdida la batalla por esta tierra” pero el PSOE “quiere ganarla y la va a ganar” porque “no se puede lograr un resultado diferente con los mismos mimbres, con las mismas políticas y con las mismas personas” que han llevado a Castilla y León a la despoblación y la corrupción.

Por suerte, recordó, el PSOE no ha cambiado, sigue siendo el mismo partido que lucha “por la decencia de esta tierra”. “Seguimos siendo los mismos que van a lograr que Castilla y León tenga por fin el cambio que necesita y que merece. El cambio que los castellanos y leoneses votaron y el cambio, más tarde o más temprano, llegará”.

“Ese cambio es más urgente que nunca”, insistió y advirtió que el PSOE ha demostrado que es capaz de dialogar, que tiene palabra y la cumple y que no se rinde hasta que Castilla y León tenga un futuro”. “Sigue habiendo otro camino, una alternativa decente del PSOECyL y no nos rendiremos hasta que Castilla y León tenga un gobierno decente del que sentirse orgullosos”.