​Jorge Recio y Roberto Íñiguez ya trabajan ‘codo con codo’ para Perfumerías Avenida

Roberto Íñiguez ya ha pisado Salamanca para conocer de primera mano cómo es el día a día en Perfumerías Avenida y también acabar de cerrar el cuerpo técnico.

“Ha venido para hacerse una idea física de dónde va a trabajar en el día a día. Quiere conocer cómo es la gente del club y la gente que le va a acompañar en el cuerpo técnico. Un proyecto como el nuestro necesita un buen capitán de barco y creo que hemos conseguido al mejor”, explicó el presidente de Perfumerías Avenida, Jorge Recio.

El entrenador, Roberto Íñiguez, se reafirmaba en su apuesta por el club perfumero: “Estoy muy contento. Sé que el club está haciendo el máximo esfuerzo posible. Mi idea era venir dos o tres días porque quiero trabajar, ver las caras y hablar con el cuerpo técnico. Quiero transmitirles ilusión y el proyecto de un equipo joven: ser ganadores”.





Íñiguez sabe que el nivel de la Liga crecerá pero también explica que solo quiere centrarse en su equipo: “A mí me gusta competir y que la Liga sea dura y competitiva. También tenemos Euroliga. Tenemos un año duro por delante y a mí me apasiona. No pienso tanto en los rivales sino en lo nuestro. Llevan muchos meses paradas las chicas y quiero trabajar bien. El otro día hicimos una reunión telemática. Pero tenemos que estar centrados en lo nuestro. Yo creo mucho en mi equipo, en que mi presidente es el mejor, he visto el trabajo de Carlos Méndez… creo que estamos en el camino bueno. Jorge decía que somos socios porque los tres buscamos el mejor camino; sobre todo, para cuando lleguen momentos difíciles”.

“El cuerpo técnico va a ser muy salmantino. Estamos acabando las últimas negociaciones. Va a ser sorprender pero va a ser muy salmantino. Faltan las últimas negociaciones con ellas y son caras conocidas para todos”, continuó Recio. A lo que Íñiguez apostilló: “Y yo estoy encantado. Ojalá cuando me vaya de aquí, el cuerpo técnico esté preparado para coger el testigo”.





Por último, Íñiguez se refirió sobre cuándo pueden comenzar a trabajar. “Queremos que sea la primera semana de agosto. De partidos amistosos no sé nada, también quiero hablar con mi staff. La primera semana no me gusta jugar y sí trabajar… pero es una situación nueva. A mí lo que me gusta de Würzburg es cuando está lleno”.

Sorteo de la Euroliga

El entrenador de Perfumerías Avenida también habló sobre dos opciones para la Euroliga: dos grupos de ocho y empezar en octubre y, en caso de que haya rebrote, jugar una competición exprés en enero. El sorteo se hará el 17 de agosto.