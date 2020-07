​Héctor Nespral, objetivo de Hernán Pérez para Unionistas, le define como “muy trabajador y muy profesional”

Héctor Nespral es uno de los jugadores favoritos de Hernán Pérez, nuevo técnico de Unionistas. El mediocentro, que ya tiene el alta tras una grave lesión de rodilla, define al técnico asturiano como “muy trabajador y muy profesional” y agradece, en SALAMANCA24HORAS, la campaña por redes sociales que realizaron algunos seguidores de Unionistas para pedir su fichaje por el club.

Recuperación de la lesión. “Estoy ya perfecto. No tengo queja ninguna por las circunstancias que se dieron por el confinamiento; va todo sobre ruedas. Ya toco balón sin problema y quizá me falte ese punto de potencia. Gracias Dios tengo una cabeza de la que no me puedo quejar y no tengo miedo a nada. Tampoco soy un jugador muy explosivo, que requiera de mucha velocidad, por mi fisionomía y labor en el campo”.

Hernán Pérez como entrenador. “Es un entrenador muy trabajador y muy profesional. Quizá esa palabra sea la que mejor le defina. Estoy mucho al rival, hasta el último detalle. Conoce a muchos jugadores de la categoría”.

Contactos con el técnico asturiano. “Hernán se preocupó por la lesión y así se lo mencioné. Y yo prefería centrarme en la rodilla. Se preocupó por mí por todos los años que llevo con él. Se lo agradezco mucho. Sé que está muy centrado en hacer la plantilla cuanto antes y creo que lo está haciendo bastante bien. Las 24 horas está pensando en fútbol. Sé que me está esperando y se lo agradezco, pero ya le dije que no quería hablar de futuro”.

Petición de la afición de Unionistas por RRSS. “Fue increíble el cariño de la gente. Es impresionante. Es lo bonito del fútbol. Si por algo me encanta el fútbol es por esos detalles. Agradecérselos a todo el mundo. Estos meses fueron difíciles. Y encima sin conocerme, es lo que más me sorprende. Demuestra que la masa social de este club, lo representa muy bien”.

Futuro. “Si me llegas a preguntar hace tiempo, te diría que recuperarme al 100% de la rodilla. Ahora tengo más posibilidades al tener el alta y que queda mucho tiempo para empezar la competición. Diré siempre la verdad sobre mi estado físico para ser honesto con el club que al que vaya”.

Segunda B PRO. “Yo no soy partidario de la decisión de que haya solo ascensos y no descensos. Creo que había muchos equipos para la Asegunda B y creo que la Segunda B PRO va a mermar mucho la Tercera División y no estoy muy de acuerdo en la composición de los grupos. Creo que habría que darle una vuelta desde la Segunda División, que son 22 equipos. Hay que rediseñar un poco todo”.