​Antonio Amaro, sobre la inestabilidad en el banquillo del Salamanca CF UDS: “Creo que ya saben lo que no tienen que hacer”

Antonio Amaro afronta su cuarta temporada en el Salamanca CF UDS. El capitán del equipo no rehúye las preguntas de SALAMANCA24HORAS sobre impagos, su contacto con Lovato, la inestabilidad en el banquillo o los rumores de venta.

Muchas ganas de volver a tocar balón. “Han sido unos meses muy largos. He podido hacer en casa lo que nos dejaba el Gobierno y ahora que tenemos más libertad, a ver si puedo hablar con el club y tocar balón en el Helmántico. Así estaré en el hábitat nuestro, sentir el césped y tocar balón”.

Rumores de venta. “Ya estoy un poco acostumbrado porque todos los veranos hay los mismos rumores. Ya te adaptas a lo que hay”.

Contacto con Lovato. “Durante estas semanas he tenido contacto con él porque a mí también me interesa lo que va a pasar. Él me ha tranquilizado y me ha dicho que están trabajando entre ellos. Poco a poco irán saliendo cosas buenas para el club”.

¿Qué le ha pedido al presidente como capitán del club? “Yo no le pido nada a nadie, me dedico a cuidarme y a jugar al fútbol. Ellos son los profesionales. Solo espero que se haga un equipo competitivo para estar lo más arriba posible”.

Impagos. “Ha sido una constante durante todo el año pero se han ido resolviendo durante la temporada. Hemos sido claros con ellos y ellos con nosotros. Se ha solucionado todo gracias a Dios”.

Estabilidad del banquillo. “Ellos son conscientes de que no ha sido una temporada típica en ese sentido. Creo que ya saben lo que no tienen que hacer”.

Plantilla. “Lo que sé es que este verano va a ser muy largo y diferente para todos y la plantilla no se va a cerrar ahora mismo. Ni siquiera sabemos cuándo va a empezar la temporada ni la pretemporada, los grupos… imagino que las plantillas se irán cerrando durante el mes de julio y agosto”.