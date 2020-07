VÍDEO | Los amigos de Mario Casal, el joven de Vecinos que falleció por una agresión, crean un grupo de Facebook para encontrar testigos

“Pedimos justicia para Mario y su familia”, es el claro mensaje de amigos y conocidos de Mario Casal, el joven de Vecinos que falleció en la madrugada del pasado jueves, 25 de junio, después de recibir un golpe en la cabeza, fruto de una agresión.

El concejal del PP, J.L.G.M, fue arrestado el lunes 29 de junio, pero tras prestar declaración fue puesto en libertad. La investigación continúa abierta y la Policía Judicial de la Guardia Civil trata de esclarecer quien o quienes fueron los autores de la agresión, algo que está siendo difícil puesto que, entre los testigos, parece imperar la ley del silencio.

Por ese motivo, los amigos y conocidos de Casal han decidido crean un grupo en la red social Facebook para intentar encontrar testigos que les puedan ayudar a encontrar al culpable, o, incluso, remover la conciencia de alguno de ellos que no haya querido contar los hechos a la Guardia Civil

“Solo pedimos justicia. Que se aclare todo, que los testigos nos ayuden a que se haga justicia y que cuenten todo lo que pasó aquella noche”, dice un mensaje en el grupo de esta red social, junto a una imagen que anunciaba, a su vez, la presencia de una de las impulsoras de la idea en el programa de Antena 3, Espejo Público.

En él, han contado que el grupo solo nace con la idea de que se “haga justicia para Mario y para su familia”. Este lleva por nombre "Justicia para Mario Casal" y después de aparecer en el programa de Susana Griso han compartido el siguiente mensaje "Hoy desde el programa de Espejo Publico pedimos justicia para Mario. Esto es solo el principio. Tenemos que estar unidos, tenemos que salir a las calles, que esos testigos que no dicen toda la verdad se avergüencen, sientan la presión de la gente para que cuenten la verdad y no sean cómplices de un asesinato. Todos sabemos quien fue, todos sabemos que no fue algo accidental, todo esto terminaría mucho antes si dices la verdad."