El concejal del PP investigado por la muerte de un trabajador del Ayuntamiento de Vecinos dimite de su cargo y defiende su inocencia en una carta

El concejal del PP del Ayuntamiento de Vecinos que el pasado martes fue detenido por la Guardia Civil en el marco de la investigación por la muerte del joven Mario Casal, quedando en libertad horas después; ha presentado la dimisión de su cargo en el Consistorio de la localidad este jueves, 2 de julio.

Mediante un largo escrito remitido al alcalde José Antonio Jiménez, al que ha tenido acceso SALAMANCA24HORAS, J.L.G. ha indicado que su interés de formar parte del equipo de Gobierno del municipio era "llevar a cabo un proyecto político basado exclusivamente en el beneficio de los vecinos de nuestro pueblo".

"En la medida de mis posibilidades sabe que he colaborado con usted y con los demás concejales de la Corporación en cuantas tareas me han sido encomendadas, haciéndolo siempre con suma lealtad, honestidad y con toda la ilusión que merece el gran privilegio de haber tenido el honor de representar y defender los intereses municipales de todos y cada uno de nuestros vecinos", dice el ahora ex concejal.

Posteriormente, J.L.G. pasa a relatar los acontecimientos acaecidos desde el pasado viernes, calificando el suceso de "desgracia". "Una desgracia humana, y muy trágica, ha roto mi vida y la de mi familia, siendo peor aún que se ha llevado por delante a una de las personas más queridas en nuestro pueblo, por lo que quiero que se comprenda que para mí, mi compañera y mi hijo de 5 años de edad seamos, después de la familia de Mario, quienes más estemos sufriendo tan terribles consecuencias y un dolor, que será perpetuo, lo aseguro, al estar implicado en los hechos que nos han llevado a tan terrible adversidad".

El ex concejal afirma que comprende la postura del alcalde de apartarle del cargo "respecto a que mi ejercicio público sea incompatible con la terrible situación judicial por la que estoy pasando, en la que estoy defendiendo mi inocencia", e indica que respeta mucho "a quienes me consideran culpable".

J.L.G. pide que se deje actuar a la Justicia, "pues todo el pueblo sabe que para mí Mario también era una persona muy entrañable, con el que no tenía disputa alguna, ni tampoco con su muy respetable familia".

Esta es la carta íntegra