​Con el cuerpo de Mario se quedaron dos personas, “necesitamos que ellos cuenten la verdad”

Jennifer es amiga de Mario, el joven de Vecinos que falleció en extrañas circunstancias el pasado jueves, 25 de junio. Es y no era, porque todavía sus allegados siguen sin creer que a “un amigo de toda la vida” le pueda haber pasado algo así.

Mario, “era como de la familia” para Jennifer. Ella, aunque es de Vecinos, vive en Madrid por trabajo y fue, precisamente, volviendo a su localidad natal cuando su madre le llamó por teléfono para contarle la terrible noticia.

El joven había perdido la vida y Jennifer, junto al resto de amigos y vecinos, estaban convencidos desde el principio que no había sido un accidente: “Desde el primer minuto se supo todo, porque es un pueblo muy pequeño y las cosas rápido se saben”.

Por ese motivo crearon un grupo de Facebook, para intentar buscar otros testigos o para a los que ya habían declarado “se les removiera la conciencia”. En el pueblo se habla de un único culpable, el concejal del PP, J.L.G.M., que después de declarar fue puesto en libertad. Ellos no acusan directamente a esta persona, "porque no estuvimos allí para ver qué pasó o quién fue", pero su detención “me sorprendió mucho, bueno en realidad me hubiera sorprendido de cualquiera del pueblo. Esta es una localidad muy pequeña y no te esperas que pudiera hacer algo así alguien del pueblo, porque aquí nos conocemos todos de toda la vida”, cuenta Jennifer a SALAMANCA24HORAS.COM.

Ella cuenta a este medio, que le cuesta creer que esto fuera una agresión premeditada, “porque no habían tenido problemas anteriormente entre ellos. No sé que se le pasó en ese momento por la cabeza”.

“No sé por qué no cuentan la verdad”

El día que sucedió todo, según pudo saber este medio, había muchas personas celebrando el día de San Juan con Mario. Cuando el dueño del bar, donde estaban pasando la noche, decidió cerrar el local, todos se marcharon a seguir la fiesta en otro lugar.

Sin embargo, en la calle de la Iglesia se desarrollaron los fatídicos acontecimientos que todavía sigue investigando la Policía Judicial de la Guardia Civil de Salamanca, porque entre las personas que allí estaban impera la ley del silencio. A la Guardia Civil “yo creo que no le cuentan la verdad. No sé el motivo, si es por miedo o si se están asustados por lo que pueda pasar. Pero lo que dice la gente es que todos salieron corriendo, si tú no tienes nada que ocultar o si ha sido un accidente no sales corriendo, intentas ayudar”, cuenta Jennifer.

Para esta íntima amiga de Mario, la situación es incomprensible, “no entiendo por qué no cuentan la verdad, si no tienes nada que ocultar no dices que ha sido una caída. Si no has hecho nada dices la verdad y ya está. Fue golpeado y esa es la verdad, la gente se asustó y salió corriendo. Allí se quedaron solo dos personas que son los que tienen que contar la verdad”.





“Solo queremos que se haga justicia, para que su familia pueda descansar tranquila”

Los amigos de Mario piden al resto de vecinos que “nos ayuden para pedir justicia. Que no quede como algo accidental y que se sepa toda la verdad. Hemos creado este grupo de Facebook para eso, para que los que hayan visto algo y no quieran hablar se les remueva la conciencia”.

Jennifer y sus amigos solo piden “que hablen, porque es injusto. La familia de Mario está sufriendo”. Tiene contacto directo con sus familiares y, como ella, aún no se creen lo que ha pasado. “Están destrozados, no solo por la muerte de Mario, sino por el hecho de no poder descansar tranquilos por no saber qué ha pasado, es la incertidumbre. Lo que ellos quieren es que se sepa quién ha sido y cómo ha sido”.

La iniciativa de los amigos de Mario ha llegado incluso a los programas nacionales y el espacio presentando por Susana Griso, Espejo Público, se hizo eco este jueves de la situación que vive el pueblo y el sentir de las personas más cercanas a Mario. Por el momento, las actuaciones de la Policía Judicial se llevan bajo el máximo secreto y lo último que se conoce es la dimisión como concejal del principal investigado por los hechos, quien defendió por carta su inocencia.

Mientras tanto, amigos, familiares y conocidos solo piden “Justicia para Mario”.