Hasta el 12% de la población española podría padecer diabetes tipo 2 y obesidad o sobrepeso

Hasta el 12 por ciento de la población española podría padecer diabetes tipo 2 y obesidad o sobrepeso, según estimaciones realizadas por expertos reunidos en el primer Congreso Virtual de Diabesidad, está organizado por la Sociedad Española de Diabetes (SED), la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) y la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO), con la colaboración de Novo Nordisk.

La evidencia científica actualmente disponible apunta a que, por separado, cada una de las dos patologías es factor de riesgo de complicaciones en pacientes con enfermedad por Covid-19, por lo que la combinación de ambas, lo que se conoce como 'diabesidad', implicaría un peor pronóstico y un difícil manejo en caso de contagio.

Por ello, los expertos han puesto de manifiesto la importancia de que la prevención de la diabetes tipo 2, la de la obesidad y el adecuado abordaje en caso de padecer una o las dos formen parte de las estrategias frente al coronavirus.

"La obesidad es una enfermedad que no siempre se considera como tal o no se reconoce su importancia, tanto en las administraciones como por parte de la ciudadanía. No se ve como una enfermedad devastadora, que aumenta el riesgo de mortalidad y da lugar a múltiples complicaciones, además de un deterioro evidente de la calidad de vida. Hay estudios que observan que las personas con formas graves de obesidad pueden perder entre 10 y 12 años de vida", ha comentado la presidenta de la SEEN, Irene Bretón.

Asimismo, el presidente de la SEEDO, Francisco Tinahones, ha recordado que la obesidad no es sólo un problema de los adultos. "Cada vez es más frecuente en la población infantil y juvenil. Estamos viendo adolescentes obesos con diabetes tipo 2, algo impensable hace años", ha argumentado.

Por su parte, el presidente de la SED, Antonio Pérez, ha detallado que la obesidad, sobre todo la obesidad abdominal, constituye el principal factor para el desarrollo de la diabetes tipo 2 en los sujetos genéticamente predispuestos, y la prevención de la obesidad representa la principal medida en la reducción de la incidencia de la diabetes tipo 2. A pesar de todo, ha lamentado que frecuentemente la obesidad no se considera una enfermedad y una de cada dos personas con diabetes está sin diagnosticar.

"Es necesario profundizar en la epidemiología y fisiopatología de esta enfermedad para poner en marcha medidas destinadas a su abordaje integral mediante la prevención y el tratamiento, creando protocolos de actuación, guías de práctica clínica y, en definitiva, que las autoridades sanitarias pongan en marcha planes estratégicos efectivos", han aseverado los expertos.

En esta misma línea, el director médico de Novo Nordisk, Francisco Pajuelo, ha reconocido que después de 100 años trabajando e innovando en el ámbito de la diabetes, la evolución natural de su compañía era encontrar soluciones óptimas para el tratamiento de la obesidad, como una de las principales comorbilidades de la diabetes. "Y así, hoy en día nuestro objetivo es mejorar el abordaje de ambas mediante opciones terapéuticas, instrumentos y programas de apoyo que son el resultado de haber escuchado y aprendido de las personas que las padecen y quienes les atienden", ha aseverado.

CAMBIO DE HÁBITOS

Entre las numerosas complicaciones en las que puede derivar la obesidad se encuentran las de origen cardiovascular. "Por eso, es importante prevenirla y con ello el desarrollo de diabetes tipo 2, la cual también incrementa el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular", ha informado del doctor Pérez.

Concretamente, las personas con diabetes tipo 2 tienen hasta tres veces más riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular que las personas sin diabetes. Esto se debe a que la diabetes es una enfermedad metabólica que tiene una relación directa con la enfermedad cardiovascular lo que convierte a esta, la enfermedad cardiovascular, en la principal causa de muerte de las personas con diabetes.

"Es decir, la obesidad no es un problema estético. La misma empeora la calidad de vida y provoca numerosas patologías, entre ellas la diabetes", ha incidido el doctor Tinahones. En estos casos, junto al tratamiento, la dieta y el ejercicio son otros de los pilares básicos, si bien los expertos han reconocido la dificultad para conseguir cambiar el estilo de vida del paciente y seguir el tratamiento.

Respecto a los hábitos nutricionales, la doctora Bretón ha explicado que hay que aprender a comer mejor, no es sólo cuestión de comer menos. "Tenemos que adaptar las calorías que ingerimos a lo que vamos a gastar y mejorar la calidad nutricional de nuestra alimentación, en base a la dieta mediterránea. Es el patrón dietético que ofrece más beneficios, pero siempre estableciendo objetivos individualizados", ha indicado.

En relación al ejercicio físico, el doctor Tinahones ha matizado que el mismo dependerá de la edad, el nivel de entrenamiento físico y la existencia de otras patologías. "Para la mayoría de los adultos se recomiendan 150 minutos o más de actividad física de intensidad de moderada a fuerte por semana, distribuida en al menos 3 días/semana y ejercicios de fuerza", ha aconsejado.

Finalmente, los expertos han asegurado que cuando la obesidad se trata, las enfermedades asociadas a la misma, como la diabetes tipo 2, desaparecen. Por tanto, evitando el exceso de peso se pueden prevenir más del 50 por ciento de los casos de diabetes tipo 2.