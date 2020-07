​Fernando Ferreiro, tras renovar con el Béjar: “El aval de un entrenador son los jugadores”

Fernando Ferreiro cumplirá su tercera temporada en el banquillo del Béjar Industrial. El entrenador se muestra muy feliz por el respaldo de club y jugadores pero se muestra muy preocupado, incluso explica en SALAMANCA24HORAS que el equipo está en peligro, debido a la nula ayuda del Ayuntamiento de la localidad textil.

Estabilidad en Béjar. “Tercer año en lo natural pero se nos quedó agridulce lo del año pasado. La Junta y yo estamos muy a gusto. Yo estoy muy contento porque estoy valorado deportivamente y, cuando uno está cómodo, no hay más que ponerse de acuerdo. Hay un aval muy importante que son los jugadores. Si el 80% te quiere y dicen que van a continuar si tú sigues”.

Respaldo en el vestuario. “El aval de un entrenador son los futbolistas. En un equipo amateur, donde ya sabes que no se cobra y se deja mucho tiempo en entrenamientos y desplazamientos, no ven a alguien que puedan tirar del carro no tiene sentido”.

Plantilla. “El núcleo duro será el mismo. Salvo Kim que venía de Corea y Juan Zancada que se iba a Sevilla, el resto, a día de hoy, siguen”.

Ambiente en Mario Emilio. “Algo habremos hecho bien ellos y nosotros. Cuando llegué, tenía problemas extradeportivos con la ex presidenta y algún jugador. Yo ya había jugado en Mario Emilio. Lo primordial es que el equipo no pase apuros y que los más veteranos vayan a gusto. Creo que eso, a día de hoy, lo hemos conseguido con matrícula de honor. Creo que hemos soñado. El primer año competimos con los mejores y creo que hicimos historia, con mejores resultados con partidos ganados; volvimos a ilusionar a la gente como el día del Villaralbo; y eso creo que lo hemos ganado. Este año, lo mismo. Volvimos a estar en el grupo de arriba. Subió el Peñaranda y les hemos ganado allí y aquí. Cuando mejor estaba el equipo, pasó esto. Y, sobre todo, lo hemos hecho con gente de Béjar. Éramos cuatro o cinco de Salamanca. No hemos tenido ninguna ayuda institucional, que es algo que no me pasaba en Santa Marta, Guijuelo (estuvo como entrenador y jugador) o Peñaranda. Aquí pagamos por las instalaciones y por la luz. Se cargaron el balonmano y el baloncesto, y esto va por el mismo camino. Que tengan que pagar por jugar o entrenar… que tenemos que meter una ficha como en los coches chocones por 3,75 euros”.

Próxima campaña. “Es todo muy desconcertante… no sabemos si vamos a ir a la piscina, como para saber si va a empezar la Liga. Han sido unos meses problemáticos con esta maldita enfermedad. Si hay rebrote, ojalá no, quizá ni se empiece. Si jugamos dos jornadas y hay que parar, ¿qué hacemos? Me alegro mucho por mi Peñaranda y por Peque pero se ha decidido todo con 30 puntos por jugarse”.