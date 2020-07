La mitad de los trabajadores españoles prioriza el equilibrio entre la vida personal y profesional al sueldo

Para casi la mitad de los trabajadores españoles (51%), el equilibrio entre vida personal y profesional es un criterio esencial para el bienestar profesional y es de hecho más importante que el sueldo (45%). Es una de las conclusiones del I Estudio de los ritmos de trabajo en 2020 liderado por Welcome to the Jungle.

Otros aspectos como la carga de trabajo y los horarios tienen un gran impacto a la hora de sentirse realizado en el trabajo para más del 80% de los asalariados españoles (un 36% asegura que es esencial y un 52%, que es importante). Las relaciones con los compañeros, así como los cometidos y el interés del puesto, son los otros dos criterios que conforman el cuarto puesto más valorado en relación al bienestar laboral.

En el lado opuesto, las perspectivas de promoción tienen una baja incidencia sobre el bienestar de los empleados: solo es esencial para un 17%. La cultura corporativa de la empresa, es el aspecto que menos incide en el bienestar laboral de los trabajadores españoles, siendo esencial para un 15% de los encuestados.

Horarios flexibles: un concepto atractivo que no goza de unanimidad

La mayoría de los asalariados españoles (65%) prefiere trabajar en una empresa con horario flexible, que aunque ofrece muchas ventajas, no convence a todos los empleados. Es el caso de los trabajadores de entre 18 y 29 años: solo un 41% está a favor del horario flexible, una cifra que dista de aquellos que se sitúan entre los30 y 49 años (68%) o los de más de 50 años (63%).

Más allá de la edad, la percepción de la flexibilidad en el trabajo también varía en función del sexo y la categoría profesional de los empleados. Por ejemplo, las mujeres apuestan por una mayor flexibilidad (68%) que los hombres. Asimismo, los profesionales (68%) que desempeñan su trabajo a distancia con facilidad están más a favor de la flexibilidad que las personas con trabajos manuales (59%), los cuales no pueden realizar su trabajo fuera del entorno laboral.

Adicionalmente, la mayoría de los encuestados (55%) cree que su empresa ha adoptado medidas para favorecer la flexibilidad en los últimos años.

8 de cada 10 tienen un buen equilibrio entre la vida personal y profesional

Según determina el estudio, la mayoría de los españoles (81%), en especial los jóvenes entre 18 y 29 años y los directivos, piensan que tienen un buen equilibrio entre vida personal y profesional. En retrospectiva, la mitad de los encuestados cree que este equilibrio ha mejorado en los últimos cinco años, en contraposición al 17% que afirma que se ha deteriorado.

Un poco más de la mitad (67%) considera que el ritmo de trabajo en su empresa es compatible con su bienestar y les deja tiempo para entablar relaciones con sus compañeros.

No obstante, hay un sentimiento de bienestar laboral generalizado, existe una aceleración del ritmo que puede tener efectos negativos en el rendimiento de los trabajadores y el desarrollo de sus habilidades: casi la mitad de los encuestados (45%) afirman tener la impresión de trabajar siempre con prisas y no tener tiempo suficiente para hacer un trabajo de calidad o aprender cosas nuevas e interesantes.

Las elevadas cargas de trabajo suponen la principal razón por la que la mitad de los empleados españoles (50%) consideran que no hay un equilibrio adecuado entre su vida profesional y personal. Además del volumen de tareas, los empleados también señalan la presión por parte de sus superiores (30%) y la falta de personal (24%) como posibles causas. Según la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, se estima que entre el 50% y el 60% del absentismo laboral se debe al estrés.