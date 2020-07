​Manuel Carretero, nuevo presidente del BM Salamanca: “Llevo muchos años y hacia falta que entrase gente nueva”

Este domingo se celebró la Asamblea General del Balonmano Salamanca y el club charro cambió de presidente. Manuel Carretero asume el cargo con ilusión y desgrana sus primeros objetivos como presidente en SALAMANCA24HORAS.

Ilusionado. “Es una nueva etapa en el club. Llevo muchos años y hacia falta que entrase gente nueva. Mi hijo empezó a jugar en alevín, así que llevo casi diez años en el club”.

¿Por qué asume el cargo? “Actualmente, desde la directiva que había, estaban algunas personas que lo dejaban y me propusieron si quería participar en ello. Después de estos años, también tengo sentimiento de hacer cosas por el club. Llevo años participando de una forma pasiva, si podemos decirlo así, y ahora pasamos a la acción. Intentaré devolver lo que me han dado”.

Economía limitada. “Es una situación complicada y no sabemos cómo van a poder ayudarnos todas las empresas que han estado hasta ahora. Lo que hemos empezado a ver es que sí quieren colaborar con nosotros. Habrá que ajustarse un poco el cinturón. Dentro de la situación actual, tenemos esperanzas de hacer una buena temporada”.

Junta Directiva. “Somos trece. Hemos estado viendo que directivas cortas hacen que trabajen mucho. Tenemos más de cien chicos jugando y las escuelas de los colegios. Hemos preferido dar participación de más gente y repartir las tareas que tenemos. Haremos grupos de trabajo y estaremos coordinados. Así cada uno tiene su parcela de trabajo para desarrollarla libremente en estos tres años”.

Director Técnico. “Eso es lo primero que hemos designado. Nuria manifestó su decisión de dejarlo y hemos creído que esa faceta deportiva la lleve Marcos Sánchez-López de la Torre”.

Primeros equipos. “Tienen que ser un espejo para la cantera. Queremos seguir apostando por ella. Así tendremos una buena base de chicos y chicas. El grueso de ambos equipos seguirá siendo el mismo. Queremos ser un club de valores y de educación. Los objetivos son aspirar a lo máximo deportivamente, aunque conocemos nuestras limitaciones. Queremos asentarnos en la categoría en la que estamos y ojalá poder estar en la zona superior. No nos planteamos subir de categoría ni estamos en el mejor momento de hacerlo. Pero, en este planteamiento de tres años, queremos estar cada día más arriba. Y ojalá poder participar en alguna de las fases de ascenso. Todavía no tenemos cerrado si va a seguir Dani Lorasque o no, pero estamos en negociaciones. Su situación personal puede cambiar respecto a la del año pasado”.