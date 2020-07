​Astu, sobre la posible renovación de Espina: “Si hay un futbolista para esperar es él, pero también miramos otras cosas en el mercado”

El director deportivo del Club Deportivo Guijuelo, Jorge González Rojo 'Astu', ya cuenta con un núcleo duro para la próxima temporada. Ahora, explica en SALAMANCA24HORAS cómo están las negociaciones para la renovación de Pablo Espina y deja claro que no ha hecho una oferta por José Ángel, a la vez que se muestra dolido por una serie de acusaciones desde el club blanquinegro.

Cuenta ya con doce piezas más los cedidos. “Nos habíamos marcado tener una base importante para el inicio de julio y ahora podemos verlo con más calma. Creo que con la base que tenemos, podemos esperar un poco al ritmo de mercado. De momento, no se está moviendo lo suficiente”.

¿Qué le falta al Guijuelo? “Nos quedan todavía varias piezas. En primer lugar, completar los sub23. Nos queda uno por línea de senior. Y la plantilla estará entre 19 o 20”.

Sintonía con los Montes. “Estamos muy contentos porque trabajamos conjuntamente. Vamos en la misma línea de los futbolistas que nos atraen. Somos exigentes y a veces tardamos porque buscamos el futbolista más excelente dentro del presupuesto que tenemos, que es menos que el año pasado”.

Renovaciones. “Estamos a la espera con Pablo Espina. Si hay un futbolista para esperar es él pero también miramos otras cosas en el mercado. Si se da la posibilidad, creo que sería una renovación muy interesante pero también difícil. Ya no es solo un tema de números, sino también de sensaciones. Espina cuadraría fenomenal con el nuevo cuerpo técnico y los Montes me insisten muchísimo en él. Con la mezcla con Pino y lo que tendría por detrás, creo que disfrutaría mucho. Y es difícil porque las cifras en Segunda B son determinantes para un contrato. Va a tener opciones económicamente mejores que Guijuelo pero que se adapten a su juego, sí es cierto que creo que sería complicado”.

Kamal. “Siempre me ha gustado y le sigo desde hace tiempo. Yo ya lo tenía en mente antes de firmar a Jacobo. Cuando se lo dije al míster, lo decidimos rápido. Nos adelantamos al mercado porque iba a tener más opciones. Tiene mucha experiencia y puede jugar de 6 y de 8. Es competitivo. Puede ser junto con Carlos Rubén esa salida de balón que nos gusta ver”.

Andrés González. “Es muy importante disponer de un jugador así. Como persona va a aportar mucho. Apostamos por él porque sabemos que está bien y recuperado. A parte de que a nivel ofensivo es un jugador interesante, ha mejorado a nivel defensivo. Con pies, con las estadísticas que hemos visto, le metían entre los 30/40 laterales derecho de pase más acertado de Segunda B. Poco antes de que rescindiera ya estábamos atentos. Nos lo ha puesto fácil”.

Pino. “Me gusta mucho. Lo estuvimos pensando en enero pero tenía contrato y era distinto. Sabemos que donde mejor ha rendido es en Guijuelo. Fue todo muy sencillo. Con su representante también porque querían estar felices en Guijuelo”.

Pozo. “Me quito una espinita. Me ha costado un poco más firmarle porque le cuesta salir de casa. Tenía asuntos personales allí, con su familia. Se ha sentido valorado y el míster también ha insistido mucho. Es una pieza, en este primer tramo de incorporaciones, que veíamos muy interesante. Él también ha hecho un esfuerzo pero le gusta la plantilla que estamos haciendo. Por desgracia, lo sufrí; y ahora quiero disfrutarlo”.

Sin oferta a José Ángel. “Es mentira que le haya hecho oferta. No tengo ni su teléfono. Es importante decirlo. Yo creo que no es la línea adecuada para tratar este tema, pero como ya lo he hablado con las personas afectadas, lo digo: es falso y nos han intentado utilizar en una situación en concreto. Sí buscamos un central pero no se ha dado la oportunidad. Cuando lo he visto y cuando te ha llegado el rumor, me ha sorprendido. Es un jugador que me gusta pero tenía contrato en Unionistas y no voy a tocar. Es un pacto que teníamos. Incluso sí se me ofrece algún jugador. Me ha dolido que venga de Unionistas”.