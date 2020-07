Abraham Pozo: "Mi reto es seguir creciendo como futbolista y el Guijuelo es el club ideal"

Abraham Pozo ha sido el cuarto fichaje del Club Deportivo Guijuelo. El extremo extremeño da el paso de salir de casa para apostar por un proyecto en el que considera que estará a gusto y se muestra muy ilusionado por el estilo de fútbol que se plasma en el Municipal.

Fichaje. "He firmado, sobre todo, por la confianza que me han demostrado desde un primer momento. Ellos sabían que yo estaba muy cómodo en Don Benito pero me han mostrado mucho interés para ir a Guijuelo".

Salir de casa. "Me cuesta bastante pero está a doscientos kilómetros y también cuentan con un proyecto muy interesante para estar en la liga PRO. Hablé con mi representante y ellos tenían mucho interés en mí, por lo que fue más fácil tomar la decisión".

Insistencia de Astu. "Ha insistido mucho pero eso, como futbolista, gusta. Me ha hecho ver desde el primer momento que iba a ser importante y ahora solo quiero hacerlo bien para devolverle esa confianza a él, al club y a los aficionados".

Estilo de juego. "Personalmente, el Guijuelo es un equipo que va muy bien con mis características. Les gusta tener siempre el balón, construir desde atrás... es un estilo que me atrae. Del equipo conozco a Carlos Rubén, que coincidimos en el Extremadura, y también a los ex de Unionistas (Molina y Razvan) que jugué el playoff contra ellos".

Reto. "El reto es seguir creciendo como futbolista y el Guijuelo es el club ideal. Por juego y porque aspira siempre a lo máximo, como yo".