El TSJCyL desestima la querella del sindicato médico CESM contra Verónica Casado por delito contra la seguridad e higiene en el trabajo

La Sala estima que no cabe tachar su actuación de conducta tipificada en los artículos 316 y 317 del Código Penal, "ya que no ha quedado acreditado, ni de forma indiciaria atendida la versión de los hechos recogida en la querella, que no cumpliera con la obligación de proveer de los equipos de protección individual al personal sanitario a su cargo, en la medida de sus posibilidades", han informado a Europa Press fuentes del TSJCyL