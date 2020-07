El Ayuntamiento 'guardará' los dos Trofeos Zamora otorgados a Jorge D´Alessandro

El Salón de 'Reinas' del Ayuntamiento de Salamanca se abrió este martes para recibir los dos Trofeos Zamora ganados por Jorge D´Alessandro. El diario Marca otorgó, con carácter retroactivo, los premios de las temporadas 1974-1975 y 1976-1977 al arquero argentino. Ahora, quedarán a buen resguardo en el Ayuntamiento de nuestra ciudad.

"No es fácil traer el Zamora, mucho más que sea doble. Nos sentimos orgullosos de aquella época dorada de la Unión. Los niños como yo sacábamos pecho porque teníamos un portero que lo paraba todo. ¿Cómo se llamaba ese portero? D'Alessandro. Todos queríamos ser como tú", admitió el alcalde Carlos García Carbayo ante el portero argentino.

Jorge D´Alessandro también tuvo unas palabras para toda la ciudad: "Creí que no me iba a emocionar. Me siento absolutamente emocionado por tus palabras, querido Carlos. Para mí, es inmenso el poder darte el fin del trayecto. Esta copa es una travesía de 50 años. Quiero que, cuando la gente venga aquí, al sitio más importante de la ciudad, que no tengan rostro ni nombre: que sea la piedra angular al futuro. Que sepan que en Salamanca pueden hacerse grandes cosas. No quiero que tenga mi nombre, es solo mi pequeñísima aportación y quiero que sea algo para mirar hacia adelante".