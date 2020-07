​Andrés González: “El Guijuelo siempre es un equipo ambicioso”

Andrés González jugará la próxima temporada en el Guijuelo. El ex capitán del Burgos explica la marcha del equipo de su ciudad y cómo le convenció el conjunto chacinero. Además, reconoce en SALAMANCA24HORAS que ya ha dejado atrás su lesión.

Fichaje por el Guijuelo. “Yo estaba a la espera del Burgos y, cuando me comunicaron que no me renovaban, me puse en contacto con el agente y le dije que me mandase ofertas. Una de las primeras fue la del Guijuelo. Se juntaron muchos factores, uno de ellos fue el interés y el proyecto del club. También no estar muy lejos de mi ciudad porque tengo una niña pequeña y no quería distanciarla de mis familiares”.

Despedida de Burgos. “Es duro. Cuando llevas tanto tiempo en un equipo y encima es el equipo de tu ciudad… fueron días tristes. Los futbolistas somos un poco nómadas. Miramos para adelante”.

¿Qué queda del jugador que militó en la UDS? “Eso fue hace muchos años. Creo que tenía 22 o 23. Llevo ya muchos partidos en Segunda B y creo que conozco bien la categoría. Ahora soy el jugador de entonces pero con más experiencia al jugar en Burgos y a los partidos que llevo en la categoría”.

Sin molestias. “La lesión ya queda atrás. Me costó recuperarme más de lo debido porque el equipo me necesitaba y he forzado. Ahora, lo único bueno que he sacado del confinamiento ha sido quitarme la dolencia y ya está olvidado”.

Objetivo. “Vamos a ver en qué queda esta pretemporada, cómo se configuran los grupos… el Guijuelo siempre es un equipo ambicioso y queremos estar en esas nuevas competiciones que se van a formar. Lo primero, hacer una buena pretemporada”.