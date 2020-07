​Raúl Tavares, un sub23 muy apetecible en el mercado de Segunda B: “Lo importante es absorber todo lo bueno que te ofrece cada temporada”

Uno de los futbolistas sub23 apetecibles en la Segunda B es Raúl Tavares. El centrocampista, formado en la cantera del Real Madrid y el Getafe, ha jugado la última temporada en el Racing de Ferrol, donde ha sumado más de mil quinientos minutos en el césped.

Año en Ferrol. “Yo lo llevo diciendo desde el primer día que llegué, el recibimiento fue fenomenal. Es mi primera etapa en fútbol semiprofesional y la experiencia ha sido increíble. Lo importante es absorber todo lo bueno que te ofrece cada temporada”.

Diferencias entre Segunda B y Tercera. “Se nota a la hora de ir a campo rival y puede proponer un fútbol que te gusta. En campos de la Tercera madrileña juegas a lo que te requiere la categoría. A la hora del ritmo no lo he notado una barbaridad aunque sí es visible que los compañeros y los rivales son mejores”.

Características. “En lo deportivo me considero un jugador muy trabajador y no me importa el puesto en el que juegue. Soy muy comprometido con el equipo y me considero que tengo buen rollo en el vestuario”.

Fútbol charro. “Conozco el fútbol de Segunda B de Salamanca por ex compañeros como Diego Hernández, que estuvo en Unionistas”.

Futuro. “Me llevan preguntando tiempo que por dónde pasa mi futuro. Es algo que llevan mis agentes. Sí es importante ir a un sitio donde juegue. Aunque está claro que los minutos me los tengo que ganar yo”.