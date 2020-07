​Pino, sobre su tercera etapa en el Guijuelo: “Creo que es el mejor sitio”

Antonio Pino ya está listo para su tercera etapa en el Club Deportivo Guijuelo. El máximo goleador en Segunda B del club chacinero reconoce que el estilo del Guijuelo le viene muy bien y sabe que el Municipal es un sitio mágico para él.

Vuelta a Guijuelo. “Creo que, después de unos años complicados a nivel de números como delantero y sensaciones, era el momento de volver. Será un año muy difícil por la pelea por la Liga PRO. Creo que es el mejor sitio. Estoy adaptado y me dan confianza. Es el equipo en el que más rindo”.

‘Sitio mágico’. “Todas las temporadas que he estado allí se me han dado muy bien. Como jugador he disfrutado y he metido goles. No sé el motivo por el que solo rindo allí pero lo tengo en cuenta en esta decisión”.

Máximo goleador. “No tengo presión por ello. A los sitios a los que voy no pienso en el número de goles y sí en llevar al club lo más arriba posible. A nivel personal, si meto mucho goles, mejor para mí”.

Plantilla. “He jugado contra Abraham este año y tiene mucha calidad y buena pierna. Creo que por el estilo de juego del Guijuelo, va a ser buen fichaje. A los demás que conozco de antes, me parece un equipo con jugadores con talento y calidad. Si defensivamente trabajamos un poco, con la calidad que tenemos, saldrán las cosas”.

Los ‘Montes’ al mando. “No les conocía. Pero la primera toma de contacto por teléfono me contaron su estilo y lo que querían proponerme. Y se asemeja a lo que siempre busca el Guijuelo y un juego ofensivo. Me vendrá muy bien para mi estilo”.

Objetivo. “Yo quiero llegar lo más arriba posible y, al ser un año duro, hay que arrancar muy fuerte. Todo el mundo querrá optar a lo más alto”.