​Manu Moreira, tras su renovación por el Real Ávila: “El objetivo es el playoff”

El extremo salmantino Manu Moreira continuará una campaña más defendiendo la camiseta del Real Ávila. El charro, de 31 años, reconoce en SALAMANCA24HORAS que ha estado muy cómodo este año en el Adolfo Suárez y se muestra ambicioso para la próxima campaña.

Renovación en Ávila. “He estado muy a gusto este año. El club es muy profesional y, aunque tenía alguna cosilla más, el esfuerzo que ha hecho Carlos Lines me ha hecho decidirme. Al final ya buscamos estar cerca de casa, aunque sea menos dinero, y la estabilidad. Y si encima tengo la suerte de que es un club como el Ávila, mucho mejor”.

Plantilla. “Con los que hemos renovado, los que suenan y pueden venir, la plantilla es muy competitiva para estar arriba. Luego, el ascenso es difícil. Pero la ilusión de conseguir el playoff es patente”.

Sito y Garrido. “A Álex Garrido todavía no le conozco aunque he hablado con Peque de él. Salamanca suelta jugadores buenos y, aunque sea una pena que tengamos que salir de aquí para que nos valoren, hacemos camino. ¿De Sito qué te voy a decir? Ellos también me dijeron que querían que se quedase. Sito tiene 32 años y también busca estabilidad”.

Objetivo. “Este año, aunque no he hablado con el entrenador, el objetivo es el playoff. Lo que sea menor que eso, no lo entendería. Creo que tenemos que ser ambiciosos. El año pasado dicen que sí fue más gente a las gradas y espero que este año les devolvamos la ilusión”.