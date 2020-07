​El central Perona, ex del Villarrobledo, habla sobre su futuro: “Siempre he decidido con la cabeza y no con el bolsillo”

Después de tres temporadas en el Villarrobledo, José Miguel Perona ha anunciado su marcha del conjunto manchego. El central, con experiencia en Segunda B en Alcoyano, Badalona y Villarrobledo, ha sumado más de dos mil minutos en la pasada campaña y logró un tanto (de penalti) ante el Villarrubia.

Valoración de la temporada. “Empezó siendo una temporada atípica porque terminamos muy tarde la anterior con el ascenso. Eso hace que empieces la pretemporada más tarde que el resto de equipos y creo que eso lo notamos. Cuando nos adaptamos a la categoría, creo que era demasiado tarde. Aunque se hicieron bien las cosas deportivamente, nos faltó algo de tiempo y experiencia en la categoría”.

Fin a su etapa en Villarrobledo. “Era mi segunda etapa en Villarrobledo porque estuve de jovencito. Volví hace tres años en un proyecto en el que nos conocíamos todos los jugadores porque habíamos jugado en Albacete y otros equipos. El equipo estaba hecho para ascender a Segunda B y Manolo Martínez creó un estilo de juego. El Almería B nos barrió en un partido en la eliminatoria… Con Castellanos más de lo mismo al año siguiente. Y, cuando peor estaban las cosas, surgió el hilo de luz y nos quedamos cuando nos íbamos a marchar cuatro o cinco. No había dinero. Pero, por suerte, hizo que ascendiésemos. Este año, en Segunda B, también fue un poco raro. Pero estoy muy agradecido a todos en mi etapa en Villarrobledo”.

Próxima Segunda B. “Veo que va a ser mucho más competitiva si cabe. Va a haber más grupos y equipos… más descensos. Si va a haber una crisis a nivel económico e institucional en toda España, en el fútbol también. Los jugadores nos vamos a tener que ajustar más, también los cuerpos técnicos y los presidentes”.

Futuro. “De momento, estoy terminando el Máster que estoy estudiando. Después de tomar la decisión de no seguir y hacer el comunicado, me está llamando mucha gente. Y eso me hace sentir valorado. El dinero va y viene pero las personas se quedan. Tampoco quiero pensar mucho más allá y centrarme en esto. Intentaré tomar la mejor decisión. Siempre he decidido con la cabeza y no con el bolsillo”.

Equipos salmantinos. “Conozco el ascenso de Unionistas porque felizmente para vosotros e infelizmente para nosotros fue contra un equipo de Castilla La Mancha. Conocía a muchos jugadores del Socuéllamos. Sé que son dos muy buenos proyectos y son gente muy seria. Si no fueran serios, Unionistas no hubiese llegado en la Copa del Rey a donde llegó y el Salamanca igual. Son dos muy buenos proyectos. Pero a nivel interno no conozco mucho. De Guijuelo tampoco conozco mucho. Solo conocía a Perona, que coincidimos con el Alcoyano y también en el apellido”.