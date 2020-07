UGT reclama a la Junta de Castilla y León que no discrimine a los trabajadores que lucharon contra la Covid-19

Considera discriminatorio que a unos se les de paga y a otros no

El sindicato de trabajadores UGT recuerda a la Junta de Castilla y León que en la pasada crisis sanitaria, los sanitarios fueron punta de lanza de la lucha contra la COVID-19 y que todo reconocimiento público y toda gratificación siempre será poca para agradecer su labor.

Dicho lo cual, eso no impide reconocer el trabajo que han realizado otros empleados públicos en la lucha contra la COVID-19. Los trabajadores de la Gerencia de Servicios Sociales actuaron también en primera linea así como otros colectivos, como los de fomento y medioambiente, los trabajadores de las Oficinas Territoriales de Trabajo y de las Gerencias del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, los de residencias juveniles ….. por lo que la Junta no puede gratificar a unos si y a otros no.

UGT así se lo ha expuesto al Consejero de Presidencia, Angel Ibáñez y a la Directora de Función Pública, Paloma Rivero en la reunión mantenida el pasado día 7. La Junta no puede discriminar a unos trabajadores frente a otros y los trabajadores de Gerencia de Servicios Sociales, del ECyL, de Medioambiente y otras consejerías no pueden ser tratados como trabajadores de segunda