​Juanra recuerda sus dos años en el Guijuelo: “Crecí como jugador y como persona”

Juanra Martínez jugó la pasada campaña en el Real Murcia. El futbolista murciano había estado dos años en Guijuelo y marchó a jugar al equipo de su ciudad. Ahora, además de como centrocampista, también cuenta con minutos como central izquierdo.

Valoración de la temporada. “En lo colectivo hemos ido de menos a más. Nos costó mucho empezar y hemos acabado bien. Entramos en Copa y ganamos la Copa RFEF. En lo individual, me ha tocado jugar en una posición prácticamente nueva y creo que me he adaptado bien. He actuado de central zurdo, tanto en defensa de cuatro como de tres centrales. El balance es positivo”.

Paso por el Real Murcia. “Es mi equipo. Jugar en el equipo de tu ciudad es lo máximo. Desde que llegué hasta final de temporada. Aunque me quedo con el mal sabor de boca del final de año”.

Recuerdos de Guijuelo. “Aprendí muchísimo en dos años. El balance fue muy positivo. Crecí como jugador y como persona”.

Fútbol salmantino. “Sigo bastante el fútbol salmantino. Al Guijuelo le costó arrancar pero con los jugadores y el cuerpo técnico que tenía, sabía que iba a salir para arriba. Luego he seguido más a Unionistas, que conozco a David Grande. Ha sido un año difícil para ellos”.

Futura Segunda B PRO. “No sé yo cómo va a encajar. Ya veremos. Ha sido como un parche a la situación y solo el tiempo dirá si el tiempo va a ser positivo o perjudicar a equipos más humildes. El año que viene va a ser una temporada que, el que no quede entre los ocho primeros, va a descender”.