'Listen to me!', la nueva exposición de la que pueden disfrutar los salmantinos en el DA2

El centro de arte contemporáneo, DA2, acoge desde hoy una nueva exposición que lleva por título 'Listen to me!', organizada por el Ayuntamiento con motivo de la celebración de Concordia 2020.

La muestra ha sido comisariada por Ana Gabriela Ballate Benavides y Yadira de Armas Rodríguez e incluye 34 obras de las tres colecciones depositadas en el DA2: la Colección DA2, la Colección de Arte Fundación Coca-Cola y la recién resguardada Colección de Arte Contemporáneo Cubano Luciano Méndez Sánchez. Estas obras de pinturas, fotografías, vídeos, instalaciones, serigrafías y video performance.

Bajo la línea argumental de la Concordia, y partiendo de estas tres colecciones de arte, esta exposición pretende construir un espacio común, donde sean releídas y reinterpretadas reflexiones en torno al discurso de género y los ejercicios de poder. 'Listen to me!', nombre que lleva como título la muestra, busca generar nuevos cuestionamientos donde nos re-conozcamos e interactuemos de manera dialógica con cada una de las piezas. Intenta, no únicamente hacer converger puntos de vista, conceptos e ideas sobre las construcciones de género más o menos tratadas a lo largo de la historia, sino también crear un escenario de contraposiciones, apelando a inquietudes comunes sobre la manera en que se erige, sujeto y objeto, la figura femenina.

La selección de obras para esta exposición, parte de premisas como el desmontaje de estructuras patriarcales que han relegado a la mujer a un segundo plano, la visibilidad de escenarios de empoderamiento femenino y social, y la deconstrucción de mitos, poniendo sobre la mesa esas situaciones de desigualdad que nos han definido a lo largo de la Historia.

Esta exposición toma el escenario de comunicación a través del diálogo, la convivencia y el respeto en el que se ha convertido el Domus Artium 2002 de Salamanca, al acoger en su recinto tres significativas colecciones de arte contemporáneo internacional, para ofrecer, a partir de una selección de obras de las mismas, una nueva visión al público sobre la construcción de identidades, desde la mirada del otro.

Se exponen obras de artistas, como: Rafa Sendín, Janieta Eyre, Marina Núñez, Silvia Bermejo, Miguel Río Branco, María Zárraga, A. K. Dolven, Beth Moysés, Mona Hatoum, Carmela García, Christopher Makos, Lise Sarfati, Ulrike Rosenbach, Charlie White, Lorna Simpson, Pilar Albarracín, Cristina Lucas, Helena Almeida, Dora García, Concha Prada, Juan Luis Moraza, Mabel Poblet, Raúl Cañibano, Jorge Otero o Niels Reyes, entre otros.