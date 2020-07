Globalia pide un rescate al Gobierno sin entrar en el capital de la compañía

Globalia está negociando con el Gobierno de España un rescate que le permita recuperar parte de su solvencia tras las péridas generadas por la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Sin embargo, la ayuda del Ejecutivo no conllevaría la entrada del Estado en el capital de la compañía.

Según han apuntado desde Cinco Días, la idea que se baraja es que sea una de las firmas que tiene Globalia la que recibiera el rescate, que contaría con parte del presupuesto del fondo creado para paliar los efectos del coronavirus creado por el Gobierno y que suma 10.000 millones de euros.

La compra de acciones por parte del Ejecutivo ha sido descartada por la familia Hidalgo, según ha apuntado El Confidencial, ya que quieren mantener la propiedad del capital, por lo que se baraja un préstamo que Globalia deberia devolver.

El presidente de Globalia, Juan José Hidalgo, aseguró hace unas semanas que "sin ayuda" el sector turístico "va a durar menos de un telediario" porque no va a poder "pagar todas las cargas". Por ello, indicó que tienen que "echar una mano forzosamente" porque las empresas del sector "no pueden continuar si no ingresan".