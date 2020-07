''…Sean del mismo o de diferente sexo''. La frase que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo cumple 15 años: La historia de una pareja pionera en Salamanca

Julián Díaz es un cocinero salmantino, natural de Alba de Tormes, que desde vive en la localidad mallorquina de Calviá junto con su pareja Roddy Olocco. Ambos se conocieron en una fiesta de cumpleaños a través de una amiga en común y, desde entonces y juntos, no han parado de luchar por sus derechos.

Hace casi 21 años, el 14 de agosto de 1999, después de 14 años conviviendo, la pareja se daba el sí quiero por primera vez. Su enlace no tenía validez como matrimonio pues, en realidad, era una inscripción en el registro de parejas convivientes de la localidad mallorquina de Calviá, pero fue a ojos de todo el mundo la primera boda entre parejas del mismo sexo celebrada en nuestro país y oficiada como tal por la alcaldesa de la localidad. Fue portada de muchos periódicos nacionales e internacionales.

Aunque esa unión escapaba al marco legal, según advirtieron en su día el secretario de la Corporación y el Juzgado de Paz, la alcaldesa, Margarita Nájera, que ofició la ceremonia civil, se dirigió a la pareja para decirles que eran "muy valientes abriendo un camino nuevo para otras parejas que quieran seguir vuestros pasos''.

Aquel día, la ceremonia estuvo cuidada al mínimo detalle y sólo fue mínimamente alterada por la numerosa presencia cámaras de televisión y fotógrafos de prensa de todos los rincones del mundo. ‘’Para nosotros fue oficial. Desconocíamos que iría tanta gente, Margarita nos llamó a las diez para avisarnos y que no estuviéramos nerviosos por la cantidad de medios que había’’, cuenta a SALAMANCA24HORAS el salmantino Julián.

Según los diarios de aquel día, Julián fue el primero en llegar a la Casa de la Vila, enfundado en un impecable frac blanco. Cinco minutos más tarde llegó Roddy, también de blanco, con una camisa estilo mao y una chaqueta corta. Un total de 25 parejas, ellos de negro y ellas de blanco, les hacían el pasillo. Un grupo de niños abría el camino portando las alianzas. Lo que está claro es que aquella unión sirvió de empuje a lo que más tarde se haría realidad, la legalidad del matrimonio entre parejas del mismo sexo. "Aquello fue muy importante. Nos dieron mucha visibilidad al colectivo homosexual y estuvimos 4 ó 5 años paseándonos por todos los platós de televisión, haciendo entrevistas, debates…", rememora.

Pese a todo, Julián y Roddy no estaban casados de forma válida y legal, pues no fue hasta el año 2005 cuando en España el matrimonio entre personas del mismo sexo fue una realidad. Este 2020 se celebran los quince años del matrimonio igualitario, la entrada en vigor de una ley que trajo consigo cambios sociales drásticos pero, una ley, que en realidad no existió nunca. Lo que desde hace años llamamos de manera errónea ley de matrimonio homosexual o igualitario, en realidad no existe. Nunca existió. Y ese fue el mayor triunfo, porque de existir una ley específica para regular los matrimonios entre personas del mismo sexo, de alguna manera seguiría siendo discriminatorio.

En realidad, el Congreso aprobó hace ahora 15 años un cambio en el Código Civil que abrió las puertas para el matrimonio igualitario y colocó a España a la vanguardia mundial en materia de derechos LGTBI.

‘’El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo’’.

Con esa escueta frase añadida al artículo 44 del Código Civil, la pareja ya tenía vía libre para casarse de nuevo, esta vez de forma totalmente legal. Y así lo hicieron en Alba de Tormes, la localidad natal de Julián.

El 21 de agosto del 2005, Julián y Roddy se daban por segunda vez el sí quiero con el apoyo de más de trescientos albenses. Una ceremonia que ofició el entonces alcalde de la localidad, José Yáñez. ‘’José nos llamó y nos dijo que nos quería casar, pero tenía que ser en Alba de Tormes. Había muchísima gente en la plaza, el coche no podía entrar", cuenta Julián.

De esta manera, la pareja se convertía oficialmente en el primer matrimonio homosexual en la provincia de Salamanca y en toda Castilla y León. Ese mismo año, en Salamanca sólo se registraron otros 3 matrimonios y desde entonces un total de 148, llegando a su pico en el año 2013 cuando 16 parejas contrajeron nupcias.

Como la otra vez, puntual llegó primero Julián, en las puertas del Ayuntamiento de la villa ducal esperó a su pareja hasta que diez minutos después apareció. Juntos subieron las escaleras del Consistorio escoltados por 14 padrinos y madrinas, de negro ellos y blanco ellas mientras el tenor mallorquín, Jaume Roca, amigo personal de ambos interpretó una canción mientras ascendían al salón de plenos. Ese día, Rody comentó que la única diferencia entre las dos bodas era que a partir de ese momento tendrían un libro de familia, "pero después de veinte años juntos no cambió mucho".

La adopción

La adopción por parte de parejas homosexuales es otro de los temas que, pese a ser legal desde el mismo momento que el matrimonio, ha estado siempre en el ojo del huracán. Julián Díaz y Roddy también se adelantaron a la legalidad en este aspecto. Durante 4 meses tuvieron en adopción a un niño marroquí enfermo de cáncer y recién operado. ‘’No lo quería nadie. El Ayuntamiento nos concedió la idoneidad y le dimos el amor que necesitaba. Al final se recuperó y entonces su abuela lo reclamó. Sufrimos mucho, pero sabíamos que era algo temporal’’, explica el salmantino. No fue la única adopción temporal que la pareja llevó a cabo hasta que la adopción fue legal. Sin embargo, problemas familiares les impidieron llevar a cabo una adopción definitiva.

Después de 15 años casados, Julián y Roddy afirman que se ha conseguido solo la punta del Iceberg. En un momento en el que el concepto de normalidad está tan de moda, la pareja a modo de alegato afirma que aún queda mucho por hacer para llegar a la normalidad. "Es hora de luchar por todos los colectivos, no solo el homosexual, ya que la normalidad llegará cuando no se forme un revuelo porque un cantante confiese su homosexualidad". "No nos imaginamos a Julio Iglesias saliendo a decir que es heterosexual’’, indican.

En España, desde el 2005 y hasta el 2018, último año del que el INE ofrece datos, se han producido un total de 49.150 matrimonios entre personas del mismo sexo; siendo mayoritarias las uniones entre varones que las de mujeres, que superaron por primera vez a los hombres en 2018.