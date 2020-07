Habla un experto de la ONU en seguridad vial sobre el atropello de Pedrosillo: "jamás existe una única razón como causa de un accidente de tráfico"

Javier López conoció hace unos días por los medios de comunicación el terrible accidente de tráfico ocurrido en Pedrosillo el Ralo que segó la vida de tres mujeres muy conocidas en el pueblo. Por su trabajo, este experto se desplazó hasta la localidad armuñesa al día siguiente de ocurrir para realizar diferentes comprobaciones y conocer más detalles del suceso.

"El objetivo que nos planteamos los auditores de Seguridad Vial, tanto en España como a nivel mundial, es hacer énfasis en que, a la hora de determinar las causas de un siniestro de tráfico, no sólo se identifique una única razón o a un único culpable, porque jamás existe una sola razón o un único culpable. Diferentes cuestiones tienen su porcentaje", explica a SALAMANCA24HORAS.

En el caso del accidente de Pedrosillo el Ralo, el experto afirma que el accidente reúne varias circunstancias de análisis: el conductor y su vehículo, las tres mujeres que caminaban por el arcén, las condiciones de la vía y el momento del día en el que se produjo el siniestro. Sobre esto último y tras su estudio, Javier López descarta que un posible deslumbramiento del conductor pudiera haber sido la causa del atropello mortal de las tres mujeres ocurrido en la N-620. "El sol se encontraba, a la hora del accidente, unos grados a la derecha que no generaban deslumbramiento en el lugar de los hechos", cuenta.

Sobre el conductor, el experto indica que la investigación del accidente puede apuntar a un posible despiste suyo. "Y un despiste en el coche se puede producir de múltiples formas, no sólo por el uso del teléfono móvil o porque se hayan tomado drogas o alcohol previamente. Bastan unos segundos para cambiar de canción o simplemente para estar pensando en tus cosas para que ocurra un desenlace fatal. En este caso, el conductor arrojó resultados negativos en el test y ha colaborado, ofreciendo su teléfono móvil a la Guardia Civil desde el primer momento, por lo que parece que, en ese sentido, no tiene nada que esconder", afirma el experto.

Poniendo el foco en las circunstancias de la carretera, López Delgado estima que si la línea lateral que delimita la calzada del arcén hubiera tenido marcas de resalto, que emiten una alerta sonora cuando las ruedas del coche las pisan, podría haberse "no tanto evitado, pero estoy convencido de que al menos una de las mujeres fallecidas podría haber sobrevivido". El experto alude de la conveniencia de contar con ese elemento de seguridad vial al tratarse de una carretera nacional en la que se produjo el triple atropello mortal.

En cuanto a las mujeres que caminaban por el arcén, el experto en Seguridad Vial hace énfasis en que "por encima de 30 kilómetros por hora existe el riesgo de que el atropello acabe en la muerte del peatón y, en ese tramo, el límite de velocidad es de 90 kilómetros por hora". "Son muchos los pueblos en los que la gente sale a pasear a última hora de la tarde y desaconsejo hacerlo por la carretera por el riesgo que conlleva. Es recomendable, además, ponerse un chaleco reflectante cuando se camine por el arcén y evitarlo, especialmente si es un tramo que va de este a oeste y se camina muy cerca del lugar por el que circulan coches cuyos conductores pueden quedar deslumbrados a la salida o la puesta del sol". López Delgado cuenta que, en el regreso a Zamora —donde reside— desde Pedrosillo el Ralo, vio a algunas personas que, más tarde incluso de las 21:30 horas, llevaban prendas oscuras mientras caminaban por el arcén, muy cerca de la carretera.

Sendas peatonales y caminos alternativos

Otra recomendación que ofrece el experto para tratar de que sigan ocurriendo estos accidentes, es la necesidad de que los municipios "habiliten caminos alternativos o sendas peatonales y ciclistas en los pueblos en los que la gente acostumbra a pasear en verano al atardecer". Además, indica que, ahora mismo, con la situación que vivimos y el miedo al coronavirus, se va "a incrementar un 30% el tránsito peatonal y en bicicleta". Al incrementar el tráfico de ciclista y peatonal, asegura, "se incrementarán también los riesgos de accidente".

El experto reitera: "se debería sólo caminar por la carretera en circunstancias de urgencia y no para hacer deporte. Y en el caso de tener que caminar por una urgencia, es clave ser siempre visible". Por último, Javier López Delgado afirma con rotundidad que las instituciones deben estudiar cómo mejorar las infraestructuras en las que se producen los accidentes para que no se repitan. "En España, es lamentable cómo se reproducen accidentes en carreteras donde ya los ha habido porque las instituciones no le ponen remedio y mejoran sus condiciones", finaliza el experto de la ONU.