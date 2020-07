​Lerma dice adiós a la UD Santa Marta: “Creo que no van a hacer un equipo muy competitivo para Tercera”

El delantero Ángel Lerma no continuará la próxima campaña en la Unión Deportiva Santa Marta. “No continúo porque no hemos llegado a un acuerdo económico. Y el equipo que están haciendo no me encaja mucho porque van a tirar mucho de chicos jóvenes. Creo que no van a hacer un equipo muy competitivo para Tercera”, ha explicado el propio jugador en SALAMANCA24HORAS.

Lerma se marcha agradecido con el trato recibido en el club tormesino: “Ha sido un buen año y yo estoy muy contento. Siempre he estado muy agradecido al Santa Marta porque me han dado muchas alegrías y he vivido momentos muy buenos. Este año estuve con la Selección de Castilla y León”.

La pasada temporada anotó nueve goles pero deja claro que he podido llegar a esa cifra gracias al trabajo colectivo. “Los goles no se meten por sí solos y menos en Tercera. Tengo que darle las gracias a mis compañeros que me han ayudado mucho. Faltaban bastantes jornadas para haber marcado más de nueve”, continúa.

Por último, se encuentra a la espera de decidir su futuro: “Ahora estoy esperando. Ya me han llegado algunas ofertas y voy a esperar para decidir”.