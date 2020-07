​Salamanca celebra el Día de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio, la “última esperanza de ayuda y auxilio” de muchos ciudadanos

Este pasado domingo, 12 de julio, era el Día de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio. Una jornada en la que los diferentes colegios de abogados de toda España realizan una serie de actividades con el principal objetivo de visibilizar la importante labor social que desarrollan los abogados de oficio y realizar una serie de reivindicaciones en aras a dignificar la función que llevan a cabo y defender la viabilidad del actual sistema de prestación del servicio de Justicia Gratuita.

Sin embargo, al caer este día en domingo, el Colegio de Abogados de Salamanca ha aplazado la celebración de la jornada a este lunes, 13 de julio. Eso sí, dada la situación sanitaria actual, los actos presenciales se han reducido a su mínima expresión, y apenas se han entregado los diplomas a los letrados que cumplen 25 años en el oficio.

Así lo ha detallado el decano del Colegio de Abogados de Salamanca, Eduardo Íscar, quien ha comparecido en rueda de prensa junto a la diputada de la Junta de Gobierno del Colegio y responsable del Turno de Oficio, Raquel Martín. Que no haya actos presenciales no resta para que no se ponga el valor y se recuerden las reivindicaciones de un servicio que cuenta con “gran aceptación” entre la ciudadanía, proseguía el decano.

El turno de oficio garantiza, como recordaba Eduardo Íscar, que todos los ciudadanos, incluso los que no tienen grandes medios económicos, tengan acceso a la justicia y a la defensa. En Salamanca, casi la mitad de los letrados censados prestan este servicio gratuito para el ciudadano, siendo en muchas ocasiones “la última esperanza de ayuda y auxilio” para muchos de ellos, como en las situaciones en las que se enfrentan a un desahucio.

Las reivindicaciones que el Colegio de Abogados, una vez más, ha vuelto a reclamar servirían no sólo para mejorar las condiciones de los letrados, sino para también para lograr un servicio superior para los ciudadanos. Y es que Eduardo Íscar ha insistido en que la figura del abogado del turno de oficio “no significa tener un abogado gratis, sino que es un abogado que ayuda a los demás” y que, de otra forma, no obtendrían esta ayuda.

Normativamente hablando, estas reivindicaciones vuelven a ser las mismas que en años anteriores: la unificación y homogeneización de los baremos, la conciliación en el ejercicio de la profesión o que se garantice la indemnización por toda actuación prestada al amparo de la asistencia gratuita, son algunas de las principales reclamaciones realizadas.

Íscar ha indicado que también se busca una remuneración digna por el desarrollo de las funciones del turno de oficio y que, si bien saben que el coste de su labor estará “lejos de los valores de mercado”, también debería encontrarse alejada de los niveles actuales.

Más de 400 abogados participan en el turno de oficio en Salamanca

La responsable del Turno de Oficio en el Colegio de Abogados en Salamanca, Raquel Martín, fue la encargada de desgranar los datos en lo que a la provincia respecta. De los 837 abogados que ejercen en Salamanca, 405 son partícipes del turno de oficio. Esto supone un 48,39% del censo, superando así la media nacional (que se sitúa en el 32%).

La edad media de estos abogados del turno de oficio es de 48 años, descartando así una de las principales ideas que se asocia a estos letrados, y es que son jóvenes que acaban de empezar. Algo falso, puesto que como reafirmó Eduardo Íscar, “tienen la misma categoría que el resto y no son aprendices”.

Los umbrales económicos para acceder a los abogados del turno de oficio se mantienen igual a los de otros años (se sitúa entre 2 y 5 veces el IPREM, según la unidad familiar) y, sin embargo, sí que hay que lamentar que el tiempo medio de resolución de un expediente para acceder a la justicia gratuita ha aumentado hasta los 100 días. Un retraso (normalmente está en 50 días) motivado por el estado de alarma, que ha paralizado todo, si bien desde el Colegio de Abogados “se está haciendo todo lo posible para agilizarlo”, ha asegurado Raquel Martín.

Este estado de alarma también ha provocado que el número de expedientes anuales también haya disminuido en comparación a las mismas fechas del pasado año. Si en 2019 se tramitaron 4.956 expedientes, a 30 de junio de este año apenas se alcanzaba la cifra de 1.759, si bien desde el Colegio de Abogados creen que durante los próximos dos trimestres se recuperará la actividad hasta el punto de alcanzar cifras muy similares.

Actualmente, el Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) de los juzgados de plaza de Colón (lugar donde se solicita el acceso a la justicia gratuita) atiende de 9:30 a 11:30 horas de lunes a viernes, y sólo con cita previa. Raquel Martín ha explicado que, a partir de septiembre, esperan retomar la normalidad y atender con más letrados y hasta las 13:30 horas.

Hasta el momento se han atendido a 922 personas, un descenso de cifras también respecto a otros años por el estado de alarma, si bien sucede lo mismo y esperan que se recupere el número de atenciones.

En su gran mayoría (601) han sido asistencias al detenido. Para ello, diariamente hay, en Salamanca capital, siete abogados de guardia, a lo que se suman cinco más en la provincia (uno de ellos en Fuentes de Oñoro).

Asistencias por quebrantar el estado de alarma durante la pandemia

Durante la pandemia del coronavirus y el estado de alarma, los abogados del turno de oficio han seguido prestando servicio, algo loable y por lo que han recibido la enhorabuena del decano del Colegio de Abogados. Íscar también ha apuntado que desde el Colegio se facilitó la protección necesaria en un principio y, posteriormente, se negoció y se logró que muchas de las asistencias se pudieran hacer de manera telemática y así proteger la salud de los letrados.

El decano del Colegio de Abogados también ha querido agradecer el trabajo que han realizado durante estas fechas todos sus compañeros, puesto que han prestado sus servicios “de manera ejemplar”, si bien el número de atenciones ha disminuido ya que “incluso los delincuentes estaban recluidos”. Es más, si en enero y febrero los datos de asistencias eran similares a los de otros años, ya en marzo disminuyeron notablemente, para casi ser inexistentes entre abril y junio (en comparación a otros años).

Raquel Martín detallaba que la mayoría de asistencias que se han prestado durante la pandemia eran penales y por quebrantamiento del estado de alarma, si bien durante el mes de mayo hubo un repunte de asistencias por violencia de género.

Cada letrado recibió poco más de 143 euros por cada actuación

En lo que a 2019 respecta, el importe repartido entre los letrados que prestan el turno de oficio fue de 1.072.842,92 euros. Esto supuso que el coste medio del servicio por cada habitante de Salamanca ascendiera a 3,23 euros al año. Por su parte, el número de personas que solicitó justicia gratuita el pasado año en la provincia ascendió a 4.952. Mientras, los letrados recibieron de retribución media por cada asunto de 143,16 euros, mientras que mensualmente recibieron 220,75 euros al mes.

Respecto al pago de las cuotas por el turno de oficio, caracterizados por los retrasos de los últimos años, Eduardo Íscar indicó que, en este aspecto, el ministro del Interior, Juan Carlos Campo Moreno, ha solventado la mayoría de los problemas y ha abonado a los colegios el coste de manera puntual.