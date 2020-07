​Aldo One y el intento del Salamanca CF UDS de rebajarle el sueldo: “Ahora mismo no sé si hay opciones de salir o no, yo estoy enfocado a trabajar duro”

Aldo One no ha parado en las vacaciones. El zaguero del Salamanca CF UDS está trabajando duro para llegar a punto a la pretemporada y analiza la pasada campaña. One no entendió algunas situaciones que le sucedieron con los entrenadores pero hace autocrítica. Además, explica en SALAMANCA24HORAS que tiene plena confianza con su agente en la negociación con el club, que ha pedido que se baje el sueldo.

Valoración pasada temporada. “La campaña empezó con un proyecto atractivo y que pintaba bien. Se fue complicando un poco con los cambios de entrenador… son cosas que no gustan a nadie. A nivel personal empecé muy bien y por equis motivo se fue diluyendo la cosa. Soy autocrítico conmigo mismo y sé que podía haber dado más. No sé si fue por tema de inquietudes o falta de confianza… tengo la cabeza limpia y preparado para lo que venga”.

Psicología. “Empecé jugando y luego salí del once. Fue una decisión del míster. Yo no la entendía porque me veía bien. Lo noté un poco extraño. Preguntaba el porqué para mejorarlo y me gusta escuchar y aprender. No se me supieron dar explicaciones en su día. Cuando volví a entrar no me sentía cómodo porque no sabía qué me pedía el entrenador. Pero yo siempre he creído en mí y en lo que hago. He tenido grandes entrenadores que me han enseñado y este año me ha faltado un poco eso”.

Próxima temporada. “Es algo raro y extraño. Hasta que no se acaben todas las ligas no se sabrá como es. Quedan dos semanas en Segunda B”.

Inactividad. “Va a costar coger la forma porque van a ser casi seis meses parados. Yo no he parado porque estoy siendo muy profesional. Estoy entrenando todos los días y tengo dos días a una persona conmigo. Creo que lo que más va a costar con el balón, como a todos”.

Bajada de sueldo. “Es un aspecto que están hablando con mi agente. Él me lo transmitió y a mí no me gusta meterme. Yo dejo que trabaje mi agente porque tengo plena confianza en él. No sabemos qué va a pasar y queda una semana para que acabe la Primera y la Segunda y quince días para la Segunda B y la Tercera, y ahí se moverán cosas. Ahora mismo no sé si hay opciones de salir o no, yo estoy enfocado a trabajar duro”.