​Diego González: “No me imagino no estar en Unionistas la temporada que viene”

Diego González tiene dos años más en Unionistas. El futbolista salmantino ha dejado claro que solo piensa en estar en la primera plantilla la próxima temporada y no quiero oír hablar de una posible cesión. Diego González cuenta en SALAMANCA24HORAS cómo fue la negociación sobre su bajada de sueldo y se muestra con ganas de que la pelota empiece a rodar.

‘Mono’ de fútbol. “Eso es lo principal. Todos deseamos no solo volver a jugar, también entrenar y volver a juntarnos los compañeros. Creemos que va a ser una pretemporada larga. No sabemos cuándo vamos a empezar la pretemporada. Entiendo que el club está esperando a ver cómo se mueve todo después del playoff”.

Compañerismo. “Tengo relación con todos los del año pasado, tanto con los que se han marchado como los que siguen. Con los que hemos renovado, pues estamos más en contacto. Yo hablo mucho con ellos”.

Bajada de sueldo. “El club se puso en contacto conmigo y me dijo que había que bajarse el sueldo. Todos los jugadores intentamos negociar pero el club transmitió que la situación era delicada pues bueno, no me lo pensé dos veces acepté la oferta. Creo que ellos lo valorarán en un futuro”.

Hernán Pérez. “Le conozco solo como entrenador del Barakaldo. Pero personalmente no le conozco y todavía no he hablado con él. Espero que empiece pronto”.

Posible salida del club. “No me imagino no estar en Unionistas la temporada que viene. Yo me conozco lo suficiente y sé cómo trabajo y lo que puedo aportar al equipo. Estando tanto tiempo parado, sé que puedo encajar muy bien por mis características. Yo no pienso que duden de mí, todo lo contrario. Creo que el club apuesta por mí. Si no apostara por mí, no se le pasaría la opción de cederme. Si quieren eso es porque llegue rodado para mi último año de contrato. Mi primera opción es estar en Unionistas. Creo que este año he sumado y nunca he restado. Espero que confíen en mí”.

Sergio Hernández, nuevo técnico del Santa Marta. “Tanto Sergio como Javi. Parece que Javi está más a la sombra pero los dos son importantísimos. Les deseo lo mejor y sé que lo van a hacer muy bien”.