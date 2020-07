Ismael Tamames, el alumno con la mejor calificación en la EBAU de Salamanca: "No esperaba tener tanta nota"

Si el sábado pasado conocíamos a Déborah Diego, la zamorana que obtuvo la nota más alta de la EBAU en el distrito de la Universidad de Salamanca (9,94); este lunes es el turno de Ismael Tamames, que ha sido el alumno de Salamanca con la calificación más alta (9,92). Ismael, que estudió en el instituto Vaguada de la Palma de la capital, ya fue premio extraordinario de Secundaria, por lo que está habituado al éxito académico. No por ello, dice, ha sido menos celebrada su nota.

"Es cierto que algunos exámenes me salieron muy bien, pero no me esperaba tener tanta nota", asegura a SALAMANCA24HORAS. El joven está muy contento y aliviado por poder entrar al grado que quería. "Puede haber imprevistos, pero espero quedarme a estudiar en Salamanca", afirma.

Las asignaturas más complicadas, cuenta, fueron Historia y Literatura, aunque debido al Covid-19 "se ha limitado el temario y ha sido más asequible".

Ahora, el futuro pasa por poder estudiar el doble grado de Física y Matemáticas, que lleva implantado en la Universidad de Salamanca desde este pasado curso 2019-2020, y poder dedicarse en el futuro a la investigación. Ismael sabe que no será un camino sencillo, aunque tampoco lo piensa mucho en este momento. Es el momento del verano y del merecido descanso.