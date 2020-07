Manuel Ambrosio Sánchez, diputado del PSOE en la Diputación: "El control del PP sobre Vega Terrón ha brillado por su ausencia durante 17 años"

La empresa encargada de la gestión de Vega Terrón desde 1997 hasta 2014, Vegater, no realizó los pagos que debía anualmente a la Diputación

Manuel Ambrosio Sánchez, diputado provincial del Grupo Socialista en la Diputación de Salamanca, ha presentado en la sede de su partido su segundo libro. 'Un cuarto de siglo sin Vega Terrón' sigue la línea de denuncia política que ya tenía su anterior publicación 'El administrador concursal que surgió de Lanzarote'.

'Un cuarto de siglo sin Vega Terrón' muestra la queja del autor hacia las gestiones o "falta de ellas" que ha llevado a cabo el Partido Popular en la Diputación Provincial respecto al muelle fluvial ubicado en el Duero. Ambrosio tacha de "ineficaz o que directamente ha brillado por su ausencia" el control y la vigilancia hacia la empresa encargada de la gestión del muelle, Vegater. Vegater adquirió la responsabilidad de gestión sobre Vega Terrón en 1997.

Como ha apuntado el diputado "no fue hasta 17 años después de que Vegater adquiriera tal gestión, en 2014, cuando se tomó nota de que la empresa debía pagar a la Diputación una cantidad de dinero anual." "Durante todo ese tiempo además de no recibir ningún pago, ninguno de los presidentes de la Diputación, incluyendo aquí nombres como Isabel Jiménez García, Alfonso Fernández Mañueco, Manuel Sánchez Velasco o Javier Iglesias escribió ninguna carta de advertencia."

"Tras haber hecho visible esta denuncia en 2014, comenzó la acción desde el PP", según apunta Ambrosio. "No fue hasta tres años después, en 2017, cuando se decidió discutir el tema en Pleno". Las empresas que desde entonces tomaran la gestión de Vega Terrón tendrían un contrato de un año ampliable a dos. De esta forma comenzó la gestión por parte de una UTE -Dueroemocion y Verturismo- en mayo de 2018. Estas empresas después de llevar un año con la gestión y sin haber ampliado contrato, continuaron facturando desde mayo hasta diciembre de 2019. Ante esto, el presidente de la Diputación decidió levantar reparos de intervención y prorroga a la UTE ese segundo año de gestión.

"Además de no ingresar dinero, la Diputación debe pagar a Vegater por daños y prejuicios"

"El Tribunal Contencionso de Salamanca administrativo, el 15 de junio, ha dictaminado que Vegater no tenía que haber sido echado del contrato con Vega Terrón, de modo que obliga si no hay recurso, a reponer a Vegater en la gestión del muelle. Aprecia también el juez una reclamación de Vegater por daños y perjuicios con una cuatificación de 100.000 euros que, si no hay recurso, la Diputación tendrá que abonar con dinero de todos."