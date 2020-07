Comiendo una manzana ingerimos hasta 31 pesticidas diferentes

Nuestro país es el mayor consumidor de pesticidas de Europa. Así lo avalan los últimos datos publicados por Eurostat correspondientes al año 2017, que vuelven a situarlo como líder europeo con la comercialización de 71.987 toneladas de plaguicidas. A partir de este dato arranca el informe ‘Directo a tus hormonas. Guía de alimentos disruptores’.

Por tercer año consecutivo, Ecologistas en Acción analiza los resultados que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha publicado a partir de los datos disponibles del programa de residuos de pesticidas en alimentos correspondientes al año 2018. Los objetivos del informe son ofrecer a la población información transparente y de calidad sobre los productos alimenticios que se están consumiendo, mostrar alternativas para un consumo más seguro y exigir a todas las administraciones públicas que tomen medidas más ambiciosas para proteger la salud de las personas.



En sus páginas se ofrece información sobre los análisis realizados, los listados de los alimentos con más pesticidas así como de los pesticidas más utilizados. También se incluyen exigencias a las administraciones para terminar con la utilización de estos tóxicos y recomendaciones a la ciudadanía para poder evitarlos.



Durante 2018 en el Estado español se realizaron 467.443 análisis de pesticidas a 2.711 muestras de alimentos. Una cifra que lo sitúa en las últimas posiciones de la clasificación europea, concretamente en el antepenúltimo lugar, con 5,6 muestras por cada 100.000 habitantes, mientras la media europea asciende a 17,6.

El número total de plaguicidas analizados en 2018 fue 700. Los análisis incluyen sustancias cuyo uso está autorizado y también un elevado número de plaguicidas no autorizados (como DDT, lindano o endosulfán). No obstante, no todas estas sustancias fueron analizadas en todas las muestras.

Los resultados del análisis de plaguicidas en los alimentos en 2018 muestran que el porcentaje de incumplimiento del Estado español, es decir, de muestras con residuos por encima de los límites máximos de residuos (LMR), fue en 2018 de 2,1 %. Por tanto, fue un porcentaje superior al 1,8 % de 2017. Los datos de la UE fueron sensiblemente más altos, con un incumplimiento del 4,1 % en 2017 y del 4,5 % en 2018.

Al menos el 62 % de la cantidad en kilos de pesticidas de los que se dispone de datos públicos no estuvieron sujetos al programa de control de residuos de plaguicidas en los alimentos.

Frutas y verduras contaminadas

Nuestros alimentos contienen al menos 36 pesticidas con capacidad de alterar el sistema hormonal según el criterio de Pesticide Action Network Europe, o 72 pesticidas EDC (disruptores endocrinos) si tenemos en cuenta el criterio del documento de trabajo de la Comisión Europea. Si incluimos además dos de las sustancias prohibidas detectadas (DDT y endosulfán), las cifras ascienden a 38 y 74 respectivamente.

Además, los programas de control de residuos de plaguicidas en alimentos no analizan todas las sustancias en uso y solo se analizan un número limitado de plaguicidas en cada alimento. Por ello es posible que algunos alimentos contengan más residuos de diferentes plaguicidas que los que muestran los datos.

Entre las frutas y verduras que contienen más pesticidas y pesticidas disruptores hormonales están los pimientos, las manzanas, las uvas de mesa o las mandarinas.

Por todo ello, una vez más Ecologistas en Acción ha exigido a todas las administraciones públicas que pongan medidas urgentes para prohibir estos pesticidas y proteger el derecho a la salud de la ciudadanía. Sus demandas se concretan en tres puntos:

1. Aplicar la normativa. Que las administraciones públicas prohíban cuanto antes los plaguicidas con capacidad de alterar el sistema endocrino, tal como establece el Reglamento 1107/2009 de plaguicidas.

2. Transformar el sistema agrario industrializado dependiente de pesticidas a un sistema agroecológico.

3. Facilitar la producción, distribución y acceso a productos libres de pesticidas y de origen agroecológico.

A su vez, el informe ‘Directo a tus hormonas’ incluye recomendaciones dirigidas a la ciudadanía para que esta pueda evitar estos pesticidas en su alimentación y tener una dieta saludable: consumir fruta y verdura a diario, elegir alimentos sin plaguicidas, locales y de temporada; elegir los alimentos con menos plaguicidas; lavar y pelar la fruta y la verdura; alimentar a los bebés con productos naturales sin plaguicidas. Si esto no es posible, es preferible no utilizar frutas y verduras provenientes de la agricultura industrial y optar por productos infantiles procesados.