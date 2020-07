​Antonio Marín, sobre su fichaje por Unionistas: “Vi ambición y ganas de hacer una buena temporada”

Unionistas ha presentado a su primer (y único) fichaje para la temporada 2020/21. Se trata del zaguero Antonio Marín, procedente del Ejea. El granadino, de 24 años, ha mostrado sus ganas de ponerse a las órdenes a Hernán Pérez y volver a pisar el césped tras varios meses de inactividad por causa del coronavirus.

Primeras palabras como unionista. “Quería dar las gracias or la bienvenida y la confianza que habéis mostrado en mí. Ha sido muy sencillo y en un par de días. Agradecer a toda la afición la cantidad de mensajes que me han llegado por redes sociales”.

Negociación. “Desde el primer minuto que conocí el interés, valoré la confianza. En un mercado en el que los pasos a seguir iban a ser esperar, la confianza tan temprana del club, de Diego y del míster, no decidí esperar ni un segundo”.

Vestuario. “Con los compañeros no he podido hablar. No sé qué jugadores seguirán todavía ni quiénes habrán marchado. El recibimiento de la afición ha sido increíble con la cantidad de mensajes que me han llegado. Con Diego he hablado y sabe que soy un jugador polivalente. Como si algún día tengo que jugar de portero”.

Características. “Soy un jugador muy trabajador. Soy más de hechos que de palabras”.

Ambición. “Recuerdo la primera conversación con Diego. Me dijo que Unionistas tenía que salir a ganar cada domingo. Eso y mostrarme como era la afición. Creo que pocos clubes de Segunda B tienen esta afición. Ahora mismo no se sabe nada y es complicado marcarse un objetivo a largo plazo pero competiremos cada domingo por una victoria.”.

Objetivo. “Ahora mismo es complicado marcarse un objetivo a largo plazo cuando no se conoce la confección de los grupos. Vi ambición y ganas de hacer una buena temporada”.

Lucha con Piojo. “Lo afronto como en cualquier equipo que he estado. He estado en Granada y Almería y la competencia siempre es sana y buena. Eso hace que el domingo compitamos mejor. El que se merezca jugar, el míster lo pone”.