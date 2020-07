Padilla, Morante y López Simón, involucrados en peleas de gallos

El programa Sálvame de Telecinco ha vuelto a poner en el foco a tres toreros por una supuesta ilegalidad. Se trata de Juan José Padilla, Morante de la Pueblo y Alberto López Simón, involucrados en presuntas peleas ilegales de gallos.

En las imágenes que 'Sálvame' ha mostrado, se puede observar a los toreros presenciando estas brutales peleas de gallos en unas gradas en las que las mascarillas y las distancias de seguridad brillaban por su ausencia. El asunto se agrava si se tiene en cuenta que este acto, supuestamente, se habría celebrado en junio, mes en el que nuestro país todavía estaba en estado de alarma por la pandemia del coronavirus.

"Fue un domingo en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) durante el confinamiento. Me sorprendió que se dejaran ver un espectáculo como este. No me lo esperaba. El evento dura unas cuatro o cinco horas. Hay unas cien peleas y terminan cuando uno de los gallos muere", detalló un testigo al espacio de Telecinco.

Las peleas de gallos son ilegales en nuestros país, excepto en Andalucía y Canarias, comunidades en la que están permitidas bajo fuertes condiciones desarrolladas en leyes como la andaluza 11/2003 de 24 de noviembre de Protección de los Animales y la Resolución de 3 de diciembre de 2004, que, por ejemplo, prohibe la entrada de menores de 16 años, la publicidad y las apuestas en estos actos.