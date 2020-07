El Real Madrid gana al Villarreal y consigue su 34ª Liga

El Real Madrid se ha proclamado campeón de LaLiga Santander 2019-2020 tras imponerse este jueves por 2-1 al Villarreal en el Estadio Alfredo Di Stéfano, en partido correspondiente a la trigesimoséptima y penúltima jornada del campeonato. Los aficionados de Salamanca no han salido a celebrar el campeonato en la Gran Vía, junto a la plaza del Empresario, como hacen habitualmente debido a la situación sanitaria por el covid-19.

El conjunto madridista ha sumado su trigesimocuarto trofeo liguero después de no fallar en su estadio ante el 'Submarino Amarillo' gracias a dos tantos de Karim Benzema, uno de ellos de penalti.

Vicente Iborra ha descontado para los visitantes en el tramo final, pero el equipo de Zinédine Zidane, con algo de sufrimiento, han sabido mantener la ventaja para asegurarse el triunfo que le da matemáticamente el título.

El Real Madrid se proclamó este jueves campeón de LaLiga Santander 2019-2020, lo que supone su trigesimocuarto trofeo liguero y continuar de forma destacada como el club más laureado de la competición por delante del FC Barcelona (26), el gran dominador de los últimos años. El conjunto madridista conquistó su tercera Liga en esta década, que une a las logradas en las temporadas 2011-2012 y 2016-2017, y sólo la séptima en este siglo XXI.

Es el segundo título del club en esta campaña tras la Supercopa de España. Sin contar la Copa Eva Duarte de la temporada 1946-47, que el club no señala en su palmarés en su web, ni las dos Copas Latinas (1955 y 1957), porque era entre Federaciones, el Real Madrid posee 91 títulos.

La 'vieja guardia', solidez defensiva y los goles de Benzema, las claves



El Real Madrid alzó este jueves su trigesimocuarto título liguero, un logro basado principalmente en la recuperación de su 'vieja guardia', una solidez defensiva reflejada en la mejor versión de Thibaut Courtois, y la aportación goleadora de Karim Benzema. El equipo madridista recuperó un trono del que había estado muy lejos, casi a la veintena de puntos del campeón, el FC Barcelona, en los dos últimos años, y después de haber vivido una turbulenta campaña 2018-2019 donde no sobrevivió a la pérdida de Cristiano Ronaldo y de Zinédine Zidane.

El francés, en cambio, sólo tardó 10 meses en volver para intentar reflotar una nave que parecía a la deriva y con un ciclo ganador exhausto de ganar. Para ello, el club no acometió la renovación que se esperaba y fichó únicamente a seis futbolistas, pero sólo a uno, Eden Hazard, que realmente podía ilusionar a su exigente afición, necesitada seguramente de un relevo de la voracidad de 'CR7'.

Sin el portugués, el equipo se había quedado en 63 goles ligueros en 2018-19, menos de dos de media por partido, y el belga no iba a cubrir ese vacío, pero sí iba a ofrecer un talento siempre muy bien visto en la grada.

Pero el ex del Chelsea no ha resultado clave en esta conquista. Hazard apenas ha podido participar y ha sumado un gol en 16 partidos, siendo sustituido en once, por culpa de dos lesiones, una en noviembre y otra en febrero. Antes, su aparente falta de forma tampoco le permitió ser lo decisivo que se esperaba.

Los otros cinco fichajes tampoco fueron indiscutibles. Alphonse Areola cumplió cuando le tocó sustituir a la mejor versión de Thibaut Courtois, Eder Militao no tuvo muchas oportunidades por el buen rendimiento de la pareja Sergio Ramos-Varane, Ferland Mendy se alternó con un Marcelo al que Zidane ha querido recuperar, Rodrygo tuvo una buena irrupción para posteriormente perder protagonismo y recuperarlo tras el parón, y Luka Jovic dejó reducida su fama de '9' a dos goles, un papel residual y alguna polémica.

Sin embargo, Zidane lo compensó recuperando el mejor nivel de los futbolistas más veteranos y que en la anterior temporada no habían dado la talla, sobre todo sus centrocampistas, y tampoco se olvidó de dar oportunidades a todos cuando la ocasión lo requería, dejando de lado cualquier atisbo de polémica como con Bale o James. Jugaron los 25 de la primera plantilla y, a falta de la última jornada, 21 de los 23 de campo han marcado y sólo Militao y Brahim no lo han hecho.



34 Ligas:

1931-32, 1932-33, 1953-54, 1954-55, 1956-57, 1957-58, 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65, 1966-67, 1967-68, 1968-69, 1971-72, 1974-75, 1975-76, 1977-78, 1978-79, 1979-80, 1985-86, 1986-87, 1987-88, 1988-89, 1989-90, 1994-95, 1996-97, 2000-01, 2002-03, 2006-07, 2007-08, 2011-12, 2016-17 y 2019-20.