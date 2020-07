​Hernán Pérez en la SER: “Estoy convencido de que, tarde o temprano, Unionistas va a llegar al fútbol profesional”

El entrenador de Unionistas, Hernán Pérez, atendió al periodista Ricardo Montilla en los micrófonos de Radio Salamanca para explicar cuál es la última hora del club blanquinegro. Hernán Pérez se refirió al mercado de fichajes, a la situación de Álvaro Romero o su ambición en Unionistas.

Objetivo. “Lo más difícil lo han hecho hasta ahora que es crear un club, tener una masa social y llegar a Segunda B. Pienso que el suelo de Unionistas es Segunda B y a partir de ahí tiene que crecer. Estoy convencido de que, tarde o temprano, Unionistas va a llegar al fútbol profesional”.

Fichajes. “Tenemos que elegir muy bien y tenemos un nivel de exigencia muy alto. Por eso no tenemos tantos fichajes como la gente desearía. Estamos tranquilos porque estamos en una línea de trabajo muy claro y la estamos manteniendo todos, tanto desde la dirección deportiva como desde el propio club. Estoy convencido de que nos van a salir las cosas muy bien. Asumimos el riesgo pero tenemos claro que tenemos que hacer una plantilla muy competitiva y no tenemos los recursos de otros equipos. Sí es verdad que tenemos alternativas pero ahora mismo tenemos que esperar y que sabemos lo que queremos. Tenemos un plan B pero de momento queremos continuar con el A. Me mojo también porque no me escondo: si podemos hacer un fichaje hoy, no esperamos para mañana. Espero que la semana que viene llegue alguno. Tenemos alguno muy cerquita. Estoy prácticamente convencido de que la semana que viene se va a anunciar un nombre o quizá alguno más”.

Álvaro Romero. “Es un futbolista extraordinario y cuento con él al 200%. No pierdo mucho tiempo en nada que no pueda controlar. Estoy deseando que empiece la pretemporada y estoy deseando de que el primer día esté Álvaro Romero y también entiendo como es esto: si llega un club y paga su cláusula, mi club decide porque está por encima del entrenador. En el tema deportivo, lo tengo encuadrado como un futbolista importante y vamos a encuadrar con otros futbolistas importantes. No vamos a exigirle tampoco el que sea más que nadie, sino le exigiremos igual que a todos. Como entiendo que es un futbolista muy importante con el que cuento muchísimo no me desgasta para nada. Los contratos están para cumplirlos y la única manera de no cumplirlos es abonando su cláusula de rescisión. No creo que ningún futbolista llegue a ningún equipo y se niegue a entrenar o jugar porque eso acarrea un problema muy grave. El club tiene la sartén por el mango y si el chico quiere jugar aquí, yo haré todo lo posible para que juegue. Tampoco creo que el chico venga y se niegue a entrenar o jugar. Quizá el representante debería de tener un poco más de prudencia”.