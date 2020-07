​El Santa Marta confirma que el centrocampista Julio pasa a formar parte de su primera plantilla

El Santa Marta sigue confeccionando su plantilla de Tercera División de cara al año que viene. Tras asegurar la continuidad de Asensio, Montes, Yago y Mario y subir del División de Honor a Miguel y a Tomi Lupidio, el club tormesino ha anunciado que también asciende al centrocampista Julio.

Julio José Lozano formará parte de la primera plantilla tras dos años en la cantera del Santa Marta, donde ha mostrado un gran rendimiento y una notable progresión. Su trabajo y esfuerzo no han pasado desaprecibidos para la dirección deportiva del club, que ha decidido promocionarle manteniendo así la filosofía de cantera que caracteriza al equipo tormesino.

Julio se muestra ilusionado ante "una gran oportunidad que me da el Santa Marta confiando en mí y queriendo que forme parte del primer equipo. Afrontaré la temporada como siempre lo he hecho, con mucho trabajo, ilusión y muchas ganas. Me siento muy feliz al poder dar el salto a Tercera División y poder seguir creciendo", ha asegurado en declaraciones a la página web del club.

Julio, que lucirá el 14 en su primer año en el primer equipo, es el séptimo jugador que el Santa Marta confirma para su plantilla de Tercera, que dirigirá Sergio Hernández.