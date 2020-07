José Luis Mateos, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento: "Los socialistas de Salamanca estamos siendo reivindicativos para recuperar todos los servicios ferroviarios cuanto antes"

¿Cómo cree que va a salir Salamanca de lo que hemos vivido?

Tengo mucha confianza en que vamos a salir fortalecidos a medio y largo plazo de la situación que hemos vivido en los últimos meses. Nos hemos enfrentado a algo desconocido y de una dimensión que nadie podía imaginar, pero confío en la capacidad y el esfuerzo colectivo para sobreponernos a lo que hemos pasado y todavía estamos viviendo para poder sentar las bases de un futuro mejor. Es cierto que no va a ser cuestión de meses, ni siquiera de un par de años, sino que la recuperación será progresiva y que influirán factores de distinta naturaleza. En todo caso, no hay duda de que debemos fortalecer nuestro sistema sanitario, revertir los recortes de los últimos años, y también hacer esfuerzos desde las administraciones públicas como nunca para convertir a Salamanca en una ciudad con garantías sanitarias, segura y de futuro.

Como sociedad, anímicamente, vamos a quedar muy afectados por la pérdida de vidas humanas y por eso también es fundamental el apoyo mutuo. Mi afecto sincero a todos los salmantinos que han perdido a un ser querido en los últimos meses.

¿Teme volver atrás con un rebrote?

Las noticias de las últimas semanas en diferentes zonas de España son preocupantes y espero que no nos veamos afectados. Depende de nosotros mismos evitar un rebrote. La mejor forma de contribuir a que no haya rebrotes en Salamanca es cumplir todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias: mascarilla bien colocada, distancia social e higiene de manos con jabón o gel hidroalcohólico. Ya conocemos los efectos del virus y la incidencia que puede tener y no podemos permitirnos imprudencias o despistes. La responsabilidad individual es fundamental para no poner en riesgo nuestra salud y la de las personas de nuestro entorno.

¿En qué cree que hay que poner el foco para evitar contagios en Salamanca?

Además de la precaución individual, se debe poner el foco en el control de los flujos de población, especialmente los turísticos, para establecer medidas de rastreo en el caso de que se identifique un positivo por COVID-19. Es necesario reforzar la capacidad de nuestro sistema sanitario autonómico, principalmente la atención primaria, para identificar el origen de los contagios en caso de producirse y hacer un seguimiento. Por supuesto, como indicaba antes, tenemos que ser conscientes en todo momento de que somos la primera barrera de contención para evitar la expansión del virus. Del mismo modo, ser vigilantes y contundentes ante las aglomeraciones de público en establecimientos sin las medidas oportunas, como los que hemos visto en los últimos días en nuestra ciudad. Si todos somos responsables, además de proteger la salud pública, nos podemos convertir en un destino seguro capaz de atraer visitantes y estudiantes a Salamanca que contribuyan a reactivar la economía local.

¿Cómo valora la decisión del Equipo de Gobierno de ampliar las terrazas de los establecimientos hosteleros para favorecer el consumo? Algunos consideran que existe cierta manga ancha…

La ampliación de la ocupación de la vía pública por las terrazas es una medida excepcional y de alivio al sector de la hostelería en nuestra ciudad del que dependen miles de puestos de trabajo, que deberá ir volviendo a la normalidad de forma progresiva. En términos generales, la medida ha sido acogida con amplia aceptación por parte de la ciudadanía y también del sector, aunque también nos han llegado algunas quejas sobre situaciones puntuales de cierto abuso de la medida que impide compatibilizar la ampliación de la terraza con el tránsito peatonal, algo que no debería producirse en ningún caso y debe corregirse de inmediato si es así. El uso de la excepcionalidad es lo razonable, el abuso no. Se ha sido sensible a las demandas del sector de la hostelería para afrontar este difícil momento, pero hay que ampliar la mirada y pensar en medidas y soluciones para otros sectores que también lo están pasando mal y necesitan más atención por parte de su Ayuntamiento.

¿Cree que se está ayudando a los comercios?

Se podría hacer mucho más. El comercio de Salamanca es una de nuestras señas de identidad como ciudad y en los últimos años se ha enfrentado a demasiadas dificultades: la extensión de las grandes superficies comerciales o la venta por Internet, además de la crisis económica que afectó a todos los sectores. No podemos permitir que nuestro comercio local siga desapareciendo de nuestras calles y barrios, dejando tras de sí locales vacíos y pérdida de empleo. La apuesta del Ayuntamiento debe ser mucho más decidida para apoyar a los profesionales del comercio local y ahora es un buen momento para plantear medidas innovadoras y conseguir el impulso necesario. En otras ciudades, se han llevado a cabo iniciativas que han permitido generar una marca fuerte del comercio local y han plantado cara a las grandes superficies y a las plataformas de comercio online. Salamanca no puede quedarse atrás porque tiene un potencial tremendo.

¿Ha estado el Ayuntamiento a la altura de las circunstancias durante la pandemia?

Con seguridad, se podrían haber hecho muchas cosas de otra manera y también se podía haber buscado alianzas en el día a día para afrontar la situación y actuar con una menor improvisación. Es cierto que enfrentarse a una situación desconocida es difícil, pero lo es más si das la sensación de estar superado por las circunstancias y tampoco te dejas ayudar o compartes tu inquietud. Y en más de una ocasión, es la sensación que hemos tenido del alcalde y de su equipo de gobierno. El acuerdo político que firmamos a finales de mayo supuso un paso en el buen camino, aunque con posterioridad tampoco ha habido la transparencia y la diligencia debidas. Lo que sí es destacable es la adaptación, la implicación y el trabajo realizado durante estos meses por los empleados municipales y de las empresas concesionarias en cada uno de los servicios del Ayuntamiento para garantizar el funcionamiento de nuestra ciudad.

Hay salmantinos que consideran que los miembros del Ayuntamiento “se borraron” durante las semanas más duras de la pandemia. ¿Qué les puede decir?

Entiendo perfectamente que la ciudadanía pueda tener esa percepción. Yo también he echado en falta tener al frente del Ayuntamiento a un alcalde con capacidad de iniciativa y de liderazgo para afrontar la situación; si yo hubiera sido alcalde, al menos lo habría intentado. En todo este tiempo no he recibido una llamada suya, a pesar de que me he ofrecido hasta la saciedad para ayudar. En general, no puedo hablar de lo que han hecho los concejales del gobierno municipal del PP y Ciudadanos, porque sinceramente no lo sé. Del que sí puedo hablar, sobre su plena dedicación en este periodo, es de Fernando Rodríguez, con quien he podido compartir información varias veces todos los días, incluyendo fines de semana. También con la teniente de alcalde he mantenido una comunicación fluida cuando ha sido necesario. Y, por supuesto, de lo que sí puedo hablar es de lo que hemos hecho los concejales y concejalas del PSOE desde el mes de marzo.

En el primer pleno tras la declaración del estado de alarma, propusimos modificar los presupuestos para adaptarlos a las circunstancias a través de un gran pacto político y social, que finalmente se firmó el 22 de mayo. Hemos elaborado propuestas para trasladar al Gobierno municipal y comunicado a diario cuestiones que debían corregirse o abordarse. Hemos estado en permanente contacto con colectivos representativos de la ciudad y hemos ayudado a resolver situaciones de emergencia social. Nuestro trabajo ha sido intenso, pero desde el principio tuvimos una máxima: no generar ruido mediático, sino ponernos a disposición para colaborar y ayudar en lo posible.

Los servicios sociales de Salamanca han trabajado a pleno rendimiento durante la pandemia. ¿Cómo valora el trabajo realizado?

Como indiqué antes, es de justicia reconocer el trabajo que han realizado durante todo este tiempo todos los trabajadores municipales y de las empresas concesionarias, pero especialmente quienes lo hacen en el ámbito de los servicios sociales del Ayuntamiento. Siempre he admirado su esfuerzo por ayudar a las personas que más lo necesitan, y en esta ocasión han hecho lo imposible por abordar las nuevas situaciones de emergencia y urgencia social que ha provocado la pandemia. Toda la sociedad debe agradecer y reconocer su trabajo. En cuanto a la labor de Cáritas y Cruz Roja en Salamanca, ha sido encomiable y el reconocimiento también debe ser extensible a sus profesionales. Si la atención social en la ciudad funciona, es gracias a todos ellos.

¿Cree que ha ayudado a Salamanca el Gobierno de España en este tiempo de confinamiento? ¿Llegó a tiempo el material sanitario de protección?

El Gobierno de España, aun con errores, ha sabido estar a la altura de las difíciles circunstancias que hemos vivido. Sobre todo, si se compara con lo que está sucediendo en otros países, podemos asegurar que la labor de los responsables del Gobierno de España debe ser valorada positivamente. Como decía antes, enfrentarse a lo desconocido entraña una dificultad mayor, pero han sabido tomar decisiones complejas que han salvado vidas y eso debe reconocerse. En cuanto al material sanitario, se retrasó más de lo debido porque el mercado internacional estaba colapsado. Me constan los esfuerzos del Gobierno de España para que llegara material y, en cuanto llegó, se puso a disposición de la Junta de Castilla y León para que gestionara su distribución.

¿Qué ha ocurrido para que Salamanca haya sido tan castigada por el Covid-19?

Después de hablar con multitud de personas para encontrar los porqués de la incidencia del coronavirus en Salamanca, creo que los factores que influyeron fueron principalmente tres: el envejecimiento de la población, la población flotante de estudiantes y el flujo turístico del mes de febrero. Los movimientos de personas durante los meses de febrero y la primera quincena de marzo explican en buena medida la propagación del virus en nuestra ciudad y provincia, mientras que el hecho de que la letalidad sea especialmente significativa en personas de mayor edad, ayuda a explicar también las cifras de alta mortalidad. Además, han influido otros factores como la falta de recursos en la sanidad pública tras años de recortes, especialmente en la atención primaria.

¿Cree que con el nuevo Hospital se hubiera funcionado mejor?

Desde luego. Si hubiéramos contado con el nuevo Hospital, tendríamos disponible una infraestructura mejor adaptada ante cualquier eventualidad sanitaria. Pero además de la nueva infraestructura, se deben revertir todos los recortes en sanidad llevados a cabo en los últimos años por el PP, y ahora con el apoyo de Ciudadanos. Recortar en sanidad pública supone mermar la capacidad de nuestro sistema para responder, por ejemplo, a una pandemia.

Ha habido polémica en las últimas semanas con el vial de acceso al nuevo Hospital. ¿Sabe cuándo estará terminado?

Hay dos hechos objetivos: el primero, que el vial debía haberse terminado y entregado a principios del mes de marzo y ya lleva acumulados casi cinco meses de retraso; y el segundo, que la apertura del Hospital depende de la terminación de las obras del vial, que es una obra municipal y de cuyo retraso no ha dado cuenta el Gobierno municipal. Nos preocupan mucho los retrasos acumulados en torno a las obras del Hospital que debería estar inaugurado desde el año 2013 y nos sorprende, sobre todo, la actitud de sumisión y servilismo de García Carbayo al no reivindicar a la Junta de Castilla y León una agilización. Los retrasos del Hospital de Salamanca no se han producido en otras provincias como Valladolid o Burgos, es un verdadero agravio del PP con Salamanca. A los dirigentes del PP les debe preocupar muy poco la salud de los salmantinos.

¿Se va a saber la verdad de lo ocurrido en las residencias?

Ojalá, porque ha sido en las residencias donde se ha producido un buen número de fallecidos como consecuencia de la COVID-19 y conocer la verdad nos permitirá plantear un nuevo modelo residencial. El modelo de residencias de personas mayores debe cambiar y no ser únicamente un almacén de personas ni un negocio especulativo en que se busca sólo obtener beneficios y poco más. Para eso es imprescindible saber qué pasó, pero PP y Ciudadanos están empeñados en que no se investigue lo ocurrido en las residencias de nuestra ciudad y votaron en contra de una moción que proponía precisamente eso: saber qué había pasado con nuestros mayores en las residencias de la ciudad de Salamanca. Ellos sabrán por qué se oponen.

¿Qué están haciendo desde el PSOE para recuperar los trenes que tenía Salamanca antes de la pandemia?

Los parlamentarios nacionales del PSOE están desarrollando una intensa labor para reivindicar la vuelta de los servicios ferroviarios anteriores a la pandemia. En los últimos días se han recuperado servicios de media distancia y también un servicio Alvia los fines de semana para favorecer la llegada de turistas. No obstante, estamos siendo reivindicativos para recuperar todos los servicios cuanto antes, especialmente el Alvia desde Madrid a las 15:55 horas y el servicio directo con Barcelona. También me ofrecí en el mes de enero a través de una carta dirigida al alcalde de Salamanca para hacer frente común y ser reivindicativos con todas las administraciones, pero han pasado siete meses y ni siquiera ha tenido la decencia de contestar. Prefiere confrontar con quienes no son de su partido mientras permanece callado y sumiso ante los dirigentes del PP. Supongo que habrá intereses personales por medio y realmente no priman en sus reivindicaciones los intereses de Salamanca.

¿Cómo valora el trabajo realizado por Pedro Sánchez durante la pandemia?

En unas circunstancias tremendamente complejas y a las que ningún dirigente político en nuestro país se había enfrentado hasta ahora, el Presidente del Gobierno ha sabido estar a la altura, ha tomado decisiones difíciles que había que tomar y ha establecido una permanente cooperación territorial con las Comunidades Autónomas. Más allá de nuestras fronteras, es especialmente importante la labor realizada por el presidente Pedro Sánchez en las últimas semanas negociando y contribuyendo a alcanzar un acuerdo en el seno de la Unión Europea que es muy bueno para España. Me hubiera gustado que, especialmente el PP, hubiera apoyado más al Gobierno de España para trasladar una imagen de unidad en Europa; pero desgraciadamente no ha sido así. Son momentos cruciales donde se necesita unidad para afrontar el futuro. Quien ponga palos en las ruedas en estos momentos para impedir lograr lo mejor para nuestro país, debería ser penalizado por la sociedad.





¿Y el trabajo realizado por Salvador Illa y Fernando Simón?

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha demostrado ser una persona cabal y con un carácter impecable. Su gestión será valorada positivamente y le colocará en muy buen lugar, a pesar de los intentos de crispación por parte de la oposición de las derechas, que se han comportado de una forma totalmente desleal en toda esta situación. En el caso de Fernando Simón, que también ha sido objeto de ataque por parte de demasiada gente de forma injusta, es un funcionario de carácter técnico con una amplia trayectoria que ha dado la cara a diario ante la opinión pública y ha logrado poner el foco en cuestiones de tipo científico. Son dos personas que merecen mi respeto y consideración por haber afrontado una situación imprevisible y nunca antes gestionada.

Es el momento de apostar por políticas activas de empleo para que Salamanca recupere el pulso lo antes posible. ¿Qué camino se debería seguir?

Es fundamental la apuesta por la industrialización de nuestra ciudad. Se deben hacer esfuerzos para atraer industria que genere empleo de calidad y nos permita recuperar lo perdido estos años de atrás. En este sentido, desde el PSOE creemos que el futuro debe transitar por la apuesta decidida por sectores como el tecnológico y el científico, en colaboración con las universidades, poniendo a disposición suelo industrial y realizando los contactos al más alto nivel para que vengan industrias de futuro. Por ejemplo, hace ya algunos meses y antes de la pandemia, propusimos la instalación de una fábrica de baterías para vehículos eléctricos. Cada año salen de las universidades que tenemos en nuestra ciudad miles de estudiantes muy bien formados que, sin embargo, tienen que marcharse por falta de empleo y de oportunidades. Esto debe cambiar y está en las manos del Ayuntamiento de Salamanca poder hacerlo. Nosotros, desde el Grupo Municipal Socialista, seguiremos aportando ideas y soluciones para lograrlo.

¿Cree que el Ingreso Mínimo Vital va a ayudar a muchos salmantinos a salir adelante? ¿Cree que ya estaba cubierta esa necesidad con la Renta Mínima Garantizada de la Junta de Castilla y León?

El Ingreso Mínimo Vital pretende ayudar a quienes están percibiendo en estos momentos la Renta Garantizada de Ciudadanía, pero también a aquellos que no tenían derecho a percibirla. Son de inicio dos conceptos diferentes. El Ingreso es un nuevo derecho que garantizará que todas las personas de nuestro país, vivan donde vivan, cuenten con un mínimo de ingresos igual que les permita vivir dignamente, mientras que la Renta es una ayuda para quienes se encuentran en situación de exclusión social. El Ingreso es una prestación que no tiene una duración como la Renta Garantizada, asigna un mínimo de renta semejante al de la Renta en Castilla y León de 462 euros, pero lo mejora según las características de la familia, pudiendo llegar hasta los 1.015 euros. Además permite, dependiendo del coste de vida de cada región, que las Comunidades Autónomas complementen las cantidades recibidas si estiman que el ingreso no es suficiente para garantizar un nivel de vida digno. En todo caso, en ambas debe formalizarse un proyecto individualizado de inserción, con el fin de facilitar una inserción laboral y social.

A finales de mayo, los cinco grupos municipales de Salamanca firmaron un pacto político de 33 medidas para la reactivación económica y la protección social. Fueron muy aplaudidos en el conjunto del país por llegar a ese acuerdo. ¿Fue fácil ponerse de acuerdo? ¿Es sencillo llegar al consenso en el Ayuntamiento desde este último año con el Gobierno municipal?

Desde el PSOE tuvimos voluntad sincera de llegar a un acuerdo por Salamanca desde el principio y así lo propusimos. Quienes no tenemos responsabilidades de gobierno y somos la alternativa política, teníamos dos opciones: desgastar a quien está gobernando, algo que hubiera sido relativamente fácil porque errores se han cometido; o ayudar sin hacer ruido para contribuir a aportar soluciones. Elegimos sin dudar la segunda opción. En esta situación, personalmente, no me cabía en la cabeza otra idea que no fuera llegar a un acuerdo y puse todo mi empeño en conseguirlo, apoyado por todos los concejales y concejalas socialistas. El resultado fue bueno sobre el papel, pero nos hubiera gustado que también se nos hubiera dejado participar en el día a día de la ejecución del acuerdo para evitar, por ejemplo, retrasos no justificados en la puesta en marcha de algunas medidas. Igualmente, nos hubiera gustado que la actitud de buscar acuerdos también se hubiera dado por parte de algunos partidos a nivel nacional porque si se quiere, se puede.

Respecto al último año, no han sido posibles grandes acuerdos como el actual por las negativas del PP y Ciudadanos a pactar propuestas sensatas y viables por el simple hecho de ser iniciativas del Grupo Municipal Socialista. Incluso algunas que en el pasado tenían su apoyo, ahora ya no les interesan. Pero esto ha sido la tónica habitual desde las últimas elecciones: escasa capacidad de respuesta ante los problemas, mucha opacidad y obstrucción de la labor de la oposición. De todos modos, yo concibo la política como la búsqueda continua de acuerdos y soluciones y no me cansaré de insistir para conseguir mejorar la ciudad y la calidad de vida de los vecinos.

¿En qué contribuyó el PSOE de esas 33 medidas?

Además de proponer y propiciar el acuerdo, que tiene un valor sustancial en sí mismo, podemos asegurar que el 90% de las medidas finalmente acordadas entre todos los grupos políticos y reflejadas en el documento final, estaban en línea con las propuestas que desde el Grupo Municipal Socialista trasladamos en nuestros documentos de trabajo iniciales. Ciertamente, también quedaron muchas medidas que propusimos y que finalmente no quedaron incorporadas, pero que contaron con muy buena acogida por parte de los agentes económicos y sociales. Seguiremos planteándolas y defendiéndolas en los diferentes órganos municipales para que puedan materializarse y nos mantendremos vigilantes para que PP y Ciudadanos, desde su responsabilidad de gobierno, ejecuten cada medida del acuerdo en tiempo y forma y cumplan así con lo pactado. El PSOE ha sido útil en la ciudad de Salamanca para aportar soluciones y seguiremos siéndolo en todo momento, como hemos hecho hasta ahora. La ciudadanía salmantina tiene en nosotros un aliado en el que pueden confiar.