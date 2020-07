​Álvaro Romero habla claro sobre su situación en Unionistas: “Yo quiero ayudar al club pero, con el sueldo que me quieren poner, tendrían que ayudarme mis padres para vivir”

El extremo asegura en SALAMANCA24HORAS que no tiene problemas en ‘firmar la paz’ pero reconoce que se encuentra muy molesto por el trato que se le ha dado en los últimos meses y porque no ha recibido ni una llamada del director deportivo ni del entrenador

Álvaro Romero. Es el nombre propio del verano en Unionistas. También lo fue durante muchas jornadas en el club blanquinegro. Sin embargo, el jugador se siente muy molesto por el trato que ha recibido por el club en los últimos meses y ha dado su versión en SALAMANCA24HORAS sobre la situación actual. El sevillano no se esconde y explica que quiere seguir, pero no a cualquier precio. También habla sobre la petición de bajada de sueldo y cómo se siente cuando conoce el salario ofrecido por parte del club en algunas ofertas a otros futbolistas.

¿Cuál es la situación ahora mismo de Álvaro Romero en Unionistas?

Estoy descontento con las formas pero yo quiero seguir. A otros jugadores se le ha ofrecido una bajada de sueldo o salida del club y a mí solo se me ofreció bajarme el sueldo o traer la cláusula. A mí lo que me duele es que me bajen el dinero y se lo quieran dar a otro. Si hay que ayudar al club, yo le ayudo. Pero yo me entero de que ofrecen sueldos altos a otros futbolistas y creo que me están engañando y nos toman por tontos, tanto a mí como a mis compañeros.

Tanto el director deportivo como Hernán Pérez han dicho públicamente que quieren que te quedes. ¿Te han llamado para comunicártelo o para presentarse?

Ni uno ni otro me han llamado. Sé que a otros miembros de la plantilla sí les han llamado. No sé si no me ha llamado por petición del director deportivo… me extraña que el entrenador, si cuenta conmigo, no me haya dicho nada. La frase “Romero y diez más”, hay que llevarla a cabo si tanto lo dice. Entiendo que lo lógico es que me hubiesen dicho que cuentan conmigo y me tienen cariño. Le dijeron a mi representante que “iban a firmar a dos extremos que iban a llegar a Primera” y que me iba a tirar todo el año en la grada. Eso no concuerda con el “Romero y diez más” que han ficho varias veces”.

¿Te parece justo que pidan una rebaja del 30% de tu sueldo tras la temporada pasada?

Yo no soy quién para ponerme valor a mí. Si los contratos están para cumplirlos, los primeros que tenían que haberlo hecho eran ellos. Si es verdad que no hay dinero, no puedes ofrecer cantidades grandes a otros jugadores. Primero tendrían que haber respetado el dinero de la plantilla, que se partieron la cara el año pasado en una situación muy difícil.

Además, en época de fichajes, los jugadores soléis llamar o recibir llamadas para conocer la situación de otros compañeros. ¿Duele saber que están ofreciendo sueldos más altos que los ya existentes para atraer jugadores a Unionistas?

En el mundo del fútbol se conoce todo el mundo. Te enteras de cosas que se hablan y se ofrecen y no son las correctas si te van vendiendo esta situación. Creo que no se está haciendo bien. Si no hay dinero, no hay dinero para nadie; no para uno sí y para otros no. Yo quiero ayudar al club pero, con el sueldo que me quieren poner, tendrían que ayudarme mis padres para vivir. Yo me quiero quedar aquí pero no me puede costar dinero; si eso pasa así yo me tengo que buscar la vida.

Tu cláusula es de 100.000 euros, ¿crees que tienes opciones de salir del club?

Yo siempre me he querido quedar aquí y lo mantengo, aunque esté molesto. Pero si sigue esta propuesta, no sé… o me quedo con el contrato por obligación y con malestar o habrá que llegar a un acuerdo para salir. No me gustaría irme a otro equipo de la categoría. En realidad, no es que nos quiten el 30%, sería mucho más porque ahora tenemos un contrato firmado con un sueldo en doce meses y nos quieren quitar el 30% y solo siete u ocho meses de contrato por la situación.

¿Cómo es el sentir del vestuario?

Tampoco quiero meter más leña al fuego. Solo quiero hablar de mi caso. Mis compañeros también estarán con la sensación de que les han engañado. Sabemos lo que se están ofreciendo a otros jugadores. Con Dieguito he hablado y le he dicho que no tenga ni miedo ni prisa por demostrar nada porque es muy válido en la categoría. Creo que no han sido las formas de actuar con un jugador de la casa que primero se baja el sueldo y luego se tiene que probar. Pero yo no soy el director deportivo.

La pretemporada, aunque no hay fecha exacta, comenzará en un mes. ¿Qué va a hacer Álvaro Romero?

Entrenar y demostrar que puedo ser un jugador importante. Poco más. Es lo que toca.

Varios aficionados están molestos con tu actitud. ¿Te afectan las críticas?

Nadie sabe las dos versiones exactas. Por mí no se preocupa nadie pero no me afectan las críticas. Salvo tres o cuatro cuentas de perfiles falsos, recibo mensajes muy positivos y sé que quieren que sigan aquí. Yo quiero quedarme aquí por afición y proyecto.

¿Hay opciones de ‘firmar la paz’ entre jugador y director deportivo?

Soy una persona que voy con la verdad por delante. No tengo ningún problema en sentarme y hablar las cosas. Se puede llegar a un acuerdo pero para eso se tiene que tener un poco de respeto. Tanto mi representante como yo siempre hemos ido con respeto. No me importaría ‘firmar la paz’ y empezar la pretemporada sin malos rollos. Pero para eso me tienen que llamar porque nadie me ha llamado desde que acabó la temporada más allá de mis compañeros.