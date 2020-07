El Santa Marta llama a Aarón Sánchez para entrenar al División de Honor

Sin embargo, el técnico no puede ejercer en dicha categoría al contar con el título UEFA A

La Unión Deportiva Santa Marta sigue buscando técnico para el equipo de División de Honor. El Cuqui Silvani, nuevo director deportivo, se reunió durante la tarde del lunes con Aarón Sánchez.

El argentino quería que Aarón se encargase del primer equipo juvenil pero no se percató que el técnico no tiene el título UEFA Pro y no podría ejercer como entrenador en División de Honor.

La titulación actual de Aarón Sánchez es de UEFA A y puede entrenar hasta Liga Nacional y Regional de Aficionados. Aarón, muy activo en el scouting y conocimiento de jugadores, ya estuvo en la cantera de la Unión Deportiva Santa Marta como formador.