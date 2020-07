Carbayo abre la puerta a la celebración de espectáculos en las fechas de las Fiestas de Salamanca, aunque descarta la Feria Taurina

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha descartado la celebración de la Feria Taurina durante el mes de septiembre en la plaza de toros de La Glorieta, aunque ha explicado que existe la posibilidad de que se celebren otros espectáculos, incluso taurinos, coincidiendo con las fechas en las que se hubieran celebrado las Ferias y Fiestas de la ciudad.

“La empresa ya ha comunicado que, en las circunstancias actuales de aforo limitado y teniendo que guardar la distancia de un metro y medio, no es viable celebrar espectáculos taurinos en Salamanca”, ha indicado el edil salmantino. Por lo tanto, se puede pronunciar ya el adiós casi definitivo a la Feria Taurina de Salamanca en este año 2020: “Esas corridas que formaban parte de nuestra Feria no creemos que se vayan a celebrar en septiembre”, ha declarado Carbayo.

No obstante, el alcalde sí que ha dejado abierta la puerta a que otros espectáculos tengan cabida en la ciudad durante el mes de septiembre, en las fechas en las que, de no haber padecido la pandemia del coronavirus, se hubieran celebrado las Ferias y Fiestas de Salamanca. “Ya hemos señalado que las Ferias y Fiestas están suspendidas y canceladas. Lo que no quiere decir que no puedan existir espectáculos en esas fechas”, ha asegurado el alcalde.