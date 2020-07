La hostelería estima que desaparecerán 65.000 negocios, con pérdidas de más de un millón de empleos

Prevé que las ventas se desplomen más de un 50%, con pérdidas de hasta 67.000 millones

El sector de la hostelería estima que desaparecerán alrededor de unos 65.000 de bares, cafeterías y restaurantes a lo largo de este año, mientras que prevé que la pérdida de empleo rondaría entre los 900.000 y 1,1 millones de puestos de trabajo, entre directos e indirectos.

"Se van a confirmar los peores augurios con el cierre de 65.000 locales, superando la cifra del 15%. Estamos viviendo los rebrotes de forma más dolorosa por las medidas desiguales que se están adoptando y por los mensajes contradictorios que se están dando. Estamos en una situación grave y por la falta de concreción de medidas hace que estemos muy preocupados y nos encontremos en una situación muy delicada", ha avanzado el presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel.

En el escenario actual, más de 40.000 negocios ya han echado el cierre de sus establecimientos, pero el sector prevé que 65.000 habrán desaparecido a final de este año, aunque advierte de que en el caso de empeore la crisis sanitaria, esta cifra podría ascender a los 85.000 establecimientos, según los datos del 'Indicador de confianza' correspondiente al segundo trimestre del año, realizado por la plataforma 'Juntos con la Hostelería', que está formada por Hostelería de España, Fiab y Aecoc.

Según esta encuesta, el 97,7% de los empresarios califica de peores las ventas del segundo trimestre en comparación con las del mismo trimestre de 2019. Además, el 89% las sitúa también por debajo de las del trimestre anterior.

De esta forma, los hosteleros estiman una caída de las ventas de más del 50% en el conjunto de 2020, lo que supondrá una pérdida de hasta 67.000 millones de euros.

EL 20% DE BARES Y RESTAURANTES NO HA ABIERTO

El informe muestra que casi el 20% de los negocios hosteleros no ha abierto sus puertas desde que terminara el estado de alarma el pasado 21 de junio. De ellos, un 45,9% considera que no hay demanda suficiente todavía para abrir, un 27,3% abrió, pero tuvo que volver a cerrar y un 26,8% tiene previsto levantar la persiana a partir de septiembre.

Por otro lado, entre los que sí que han abierto sus establecimientos, un 43,6% mantiene a parte de la plantilla en ERTE, y un 7,5% ha decidido despedir a parte de su equipo.

Respecto al impacto en el empleo, las previsiones que maneja la cadena de valor de la hostelería, en el peor de los escenarios, se situarían en una caída por encima de 400.000 trabajadores directos.

Sin embargo, un estudio realizado por la consultora Foqus y la Universidad de Valencia en junio, señala que la pérdida de empleopodría ser de entre 900.000 y 1,1 millones de puestos de trabajo, entre directos e indirectos.

En cuanto a afluencia, el 35,1% sitúa el descenso entre un 50% y 75%, mientras que un 33,1% lo cifra entre un 25% y 50% y el 16,1% afirma que la afluencia a su establecimiento ha descendido más de un 75%, y un 10,7% asegura que ha descendido hasta un 25% menos.

Según apunta el indicador de confianza, la mayoría de los empresarios, casi el 46%, sitúa la recuperación de las cifras anteriores a la crisis en 2022, mientras que un 19,6% la sitúa en 2023 y un 18,9% incluso más adelante. Solo un 15,7% se muestra más optimista y considera que en 2021 las cifras se recuperen.