La espera media para operarse en el Hospital de Salamanca crece en 75 días en el primer semestre del año y ya es de 199 días

La Junta de Castilla y León ha dado a conocer en las últimas horas la información de listas de espera de los hospitales de Castilla y León del primer semestre de 2020. El balance provisional incluye las listas de espera quirúrgicas, de consultas externas y de pruebas diagnósticas en los servicios asistenciales de Sacyl.

Una vez más, la lista de espera del Hospital de Salamanca para ser operado se ha incrementado, y esta vez en gran medida como consecuencia de la pandemia de Covid-19. La espera ha pasado de los 124 días de media al cierre del año 2019 a los 199 días a fecha de 30 de junio de 2020. El aumento, por tanto, es de 75 días. Por si fuera poco, la demora en Salamanca es 38 jornadas más que la media de Castilla y León, que se encuentra en 161 días.

. Además, el número de personas que se encuentran pendientes de una operación en el Complejo Asistencial de Salamanca ha aumentado con respecto al 31 de diciembre de 2019, pasando de 5.499 a 6.328 a 30 de junio de 2020.

Además, hay 527 pacientes en Salamanca que Sacyl denomina "transitoriamente no programables", es decir, son aquellos pacientes pendientes de una intervención quirúrgica, cuya programación no es posible en un momento dado porque, o bien cuentan con motivos clínicos que por el momento no aconsejan temporalmente su intervención; o han solicitado el aplazamiento de la operación por motivos personales o laborales.

En tercer lugar, la estadística de Salamanca recoge que 473 personas a fecha de 30 de junio de 2020 siguen en espera para operarse debido a que han rechazado la propuesta de intervención en un centro sanitario alternativo. En su caso, su espera media tras el rechazo es de 341 días de media.

Según los datos del Sacyl, la espera media en la lista quirúrgica de Salamanca es la segunda más alta de Castilla y León, sólo superada por el Complejo Asistencial Universitario de Burgos, con 237 días de espera media.

Entre las consultas externas, la especialidad del Hospital de Salamanca que cuenta con el mayor volumen de personas en espera para la primera consulta es Dermatología, con 971 personas, seguida de Otorrinolaringología, con 613 y Traumatología y Cirugía Ortopédica, con 581. En cuanto a la demora más alta para la primera persona la especialidad que lidera la estadística es Oftalmología, con 164 días de espera media. Después aparece Nefrología con 148 días y completa el pódio Reumatología con 140.

















La lista de espera en Castilla y León

Debido a la situación sanitaria originada por el coronavirus, la actividad habitual de las consultas sanitarias se ha visto modificada. La brusca suspensión de la actividad ambulatoria en los hospitales ha sido contrarrestada por la actividad telemática llevada a cabo por los profesionales que, junto con la reducción de la demanda registrada desde los centros de Atención Primaria, ha motivado una disminución de un 25% de la lista de espera de consultas externas en el global de la Comunidad.

Asimismo, el Covid-19 ha reducido tanto las entradas en lista de espera quirúrgica como las intervenciones quirúrgicas programadas lo que, a pesar de la recuperación progresiva en estas últimas semanas de la actividad, ha posibilitado un descenso del 13% en el número de pacientes en espera quirúrgica estructural, respecto a diciembre del año pasado. La demora media en la Comunidad está en 161 días. Los centros asistenciales con mejores cifras de espera son el Hospital Santos Reyes, de Aranda de Duero y el Complejo Asistencial de Palencia. Los peores, los ya citados de Burgos y Salamanca.