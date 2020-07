"Algunas necesidades sociales solo se cubren desde Cáritas", según su presidenta

El obispo de Salamanca, Carlos López, y la Presidenta de Cáritas Diocesana, Carmen Calzada, han presentado en la mañana de este miércoles, día 22 de julio, el fondo social creado por la Diócesis de Salamanca a través de Cáritas para ayudar a las familias más afectadas por la pandemia.

El fondo, dotado de 500.000 euros, pretende dar respuesta a la grave crisis provocada por la COVID-19. Como bien ha explicado Carlos “había que responder a la llamada de ayuda de las numerosas familias que han visto cómo sus ingresos caían y no podían hacer frente a sus gastos básicos”.

El obispo ha aclarado que este fondo no es diocesano en sentido propio, si no que pertenece a Cáritas, “la gestión la llevará a cabo Cáritas mientras que no haya más instituciones o personas que colaboren. Cáritas administrará ese dinero siguiendo su criterio básico de atender necesidades primarias, como pueden ser el pago de alquiler, suministros o medicación”.

Por su parte, Carmen Calzada, ha hecho un balance de la cantidad y el tipo de gente que se ha visto afectada y a los que se ha atendido desde Cáritas Diocesana de Salamanca durante el periodo del estado de alarma “desde el 15 de marzo hasta el 15 de julio se ha atendido a 1.507 familias, con un importe total de 629.054 euros, un 121% más que en el mismo periodo del año anterior”.

Según avanza el tiempo y, gracias a la ayuda que ha ofrecido el Ayuntamiento y al inicio del cobro de los ERTEs, las necesidades han disminuido aunque, como dice Carmen “algunas necesidades solo se cubren desde Cáritas Diocesana, como es el tema de la consecución de fianzas”.

La presidenta ha querido recordar el papel de los inmigrantes en Salamanca “contamos con 520 inmigrantes irregulares que no pueden optar a recibir las ayudas ofrecidas por el Ayuntamiento y otras instituciones debido a que no tienen permiso de residencia”.

Carmen Calzada ha hecho referencia al deterioro de salud, no solo físico, sino también mental, que ha provocado graves problemas dentro del seno familiar, “se han creado muchos conflictos por la incertidumbre y el miedo de no poder hacer frente a los gastos”. “Cuando una persona pierde la esperanza para vivir es muy difícil salir adelante”, añade.

Tanto el obispo como la presidenta de Cáritas han recordado que el fondo para ayudas está abierto a donaciones, “quien quiera puede ponerse en contacto con nosotros y se facilitará un número de cuenta bancaria específica para este fin”.

“Es tarea y responsabilidad de todos. O salimos todos o no salimos”, decía Carmen.