El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca presenta una moción para crear un Consejo Municipal de Cultura

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca presentará una moción en el próximo pleno municipal para la creación de un Consejo Municipal de Cultura. Las concejalas María Ángeles Recio y María García han lamentado que el partido popular no tenga una política cultural definida y se limite a ''programar espectáculos que están acutalmente en el mercado''. El Grupo Municipal Socialista lamenta que ''el Partido Popular no tenga un plan director. Hemos pedido saber las lineas que siguen y no nos las dicen, entendemos que no tienen ninguna.''

María García ha destacado que para ellos, la cultura es esencial para el crecimiento y la madurez personal, y que no puede ser que se limite a espectáculos de consumo pasivo. ''Existen lagunas en la democratización de la cultura en nuestra ciudad, no existe un órgano dónde se recojan todos los agentes culturales de la ciudad.''

De igual modo, las concejalas han lamentado que todas las propuestas que presentan en materia de cultura sean sistematicamente por el hecho de venir de la oposición. ''Recientemente nos han rechazado una propuesta para el día de la música en los barrios y el proyecto del autocine''.

Asimismo, el Grupo Municipal Socialista considera que es necesario la creación de este órgano consultivo que cuente con todos los agentes culturales de la ciudad y fomente la participación ciudadana en el ámbito cultural de la ciudad, de la que destacan que siempre ha estado vinculada a la cultura y es debe seguir siendo así para la proyección de la ciudad. Por último, ambas concejalas han anunciado que el Grupo Municipal Socialista se compromete a elaborar un reglamento y convocar a todos los agentes culturales de la ciudad, algo que han reprochado a la actual concejala de cultura, María Victoria Bermejo, no hace.